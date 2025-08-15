Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 15 de agosto

Viernes, 15 de agosto 2025, 06:31

RESULTADOS

Mallabia

Urrutikoetxea y Morgaetxebarria, 17; Peio Etxeberria y Eskuza, 22.

Plaza de la Trinidad-Donostia

Aste Nagusia txapelketa. Finales. Neskak. Sagardui y Arruti, 22; Legarreta y Galardi, 10. Sub-23. Ituarte y Albeniz, 21; Aranbarri y Calvo, 22. Sénior. Txoperena y Aranguren, 22; Etxaniz y Erasun, 20.

Zumaia

Dinastía Etxabe. Cuartos. Juvenil. Ramirez y Segurola, 22; Olaiz y Artetxe, 9.

Baños de Río Tobía

Segunda. Trueba y Olave, 9; Nanclares y Del Rey, 22. Primera. Iruzubieta y Plaza, 11; Landa y Garatea, 22.

Bizkaia de Bilbao

Pala. Individual. Sub-22. Lalu Silvestru, 0; Julen Urkijo, 3 (2-10, 5-10 y 4-10). Gaizka Pérez, 1; Sangines, 3 (2-10, 9-10, 10-7 y 9-10).

HOY PROFESIONALES

Azkoitia

A las 5.30. Masters CaixaBank. Serie B. Peña II y Gabirondo contra Senar y Gaskue. Primera. Altuna III e Imaz contra Zabala y Mariezkurrena II.

Burlada

A las 11. Agirre y Ugartemendia contra Bakaikoa y Lizeaga.

Meñaka

A las 8. Masters CaixaBank. Serie B. Peio Etxeberria y Morgaetxebarria contra Zubizarreta III y Bikuña.

Areso

A la 1. Plazaz plaza. Oskoz y Arrastia contra Aranburu y Mujika.

Hendaia

A las 8. Remonte. Torneo de Navarra. Uterga y Agirrezabala contra Iturregi y Ion. Matxin III y Barricart contra Otxandorena y Otano.

Hondarribia

A las 8. Cesta. Quinielas. Grand Slam. Grupo A. Arbe y Argoitia contra Víctor y Oyhenard.

Pau

A las 8. Cesta. Master II. Final. Johan y Minvielle contra Barandika y Gorka.

HOY AFICIONADOS

Goizueta

A las 12. Neskak. Sagardui y Legarreta contra Galardi y Sotil. Chicos. Igoa y Sotil contra Mata y Landa.

Gartzaron

A las 10. Alevín. Infantil. Cadete. Saracibar y Gurbindo contra Karrera y Artola. Juvenil. Ruiz y Arruiz contra Zabala y Azpeitia. Sénior. Gorostidi hnos. contra Galarza y Armendariz.

diariovasco Resultados de ayer y partidos de hoy, 15 de agosto

