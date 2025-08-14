Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de agosto

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:02

RESULTADOS

Zestoa

Egiguren V y Gabirondo, 22; Alberdi II y Lizeaga, 18. Masters CaixaBank. Urrutikoetxea y Martija, 7; Larrazabal y Rezusta, 22.

Leitza

Udara CaixaBank. Iturriaga y Mujika, 22; Oskoz y Orbegozo, 15. Agirre y Mariezkurrena II, 22; Peña II e Imaz, 20.

Biarritz

Cesta punta. Master IV. Final. Johan y López, 2; Urreisti y Manci, 0 (15-13 y 15-11).

Donibane Lohizune

Cesta punta. Master IV. Semifinal. Urreisti y Minvielle, 0; Tambourindeguy y López, 2 (14-15 y 10-15).

El Antiguo-Donostia

Promesas. Ibarluzea y Canseco, 22; Ramirez y Beloki, 9. Primera. Fernández y Sotil, 13; Beñat Apezetxea y Loza, 22.

Baños de Río Tobía

Primera. Lerena y Alduntzin, 21; Ramírez y Cestau, 22. Campo y Loza, 22; Galarza y Garaño, 10.

HOY PROFESIONALES

Mallabia

A las 9.30 de la noche. Urrutikoetxea y Morgaetxebarria contra Peio Etxeberria y Eskuza. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta contra Elordi y Albisu.

Donibane Lohizune

A las 8.45. Cesta. Master IV. Final. Laduche y Manci contra Tambourindeguy y López.

Bizkaia de Bilbao

A las 7. Pala. Individual. Sub-22. Julen Urkijo contra Silvestru. Gaizka Pérez contra Sangines.

HOY AFICIONADOS

Plaza de la Trinidad-Donostia

A las 4. Aste Nagusia txapelketa. Finales. Neskak. Sagardui y Arruti contra Legarreta y Galardi. Sub-23. Ituarte y Albeniz contra Aranbarri y Calvo. Sénior. Txoperena y Aranguren contra Etxaniz y Erasun.

Zizurkil

A las 10 de la noche. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Finales. Promesas. Cestau contra Ibarluzea. Neskak. Erasun contra Zabaleta. Élite. Julen Alberdi contra Rekalde.

Zumaia

A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Cuartos de final. Juvenil. Ramirez y Segurola contra Olaiz y Artetxe. Sub-23. Beñat Zubizarreta y Loza contra Beitia y Elorz.

Baños de Río Tobía

A las 10 de la noche. Primera. Uriarte y Nicolás contra Olaizola y Arriolabengoa. Segunda. Moreno y Koldo contra Mito y Moto.

