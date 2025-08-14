Resultados de ayer y partidos de hoy, 14 de agosto
Jueves, 14 de agosto 2025, 09:02
RESULTADOS
Zestoa
Egiguren V y Gabirondo, 22; Alberdi II y Lizeaga, 18. Masters CaixaBank. Urrutikoetxea y Martija, 7; Larrazabal y Rezusta, 22.
Leitza
Udara CaixaBank. Iturriaga y Mujika, 22; Oskoz y Orbegozo, 15. Agirre y Mariezkurrena II, 22; Peña II e Imaz, 20.
Biarritz
Cesta punta. Master IV. Final. Johan y López, 2; Urreisti y Manci, 0 (15-13 y 15-11).
Donibane Lohizune
Cesta punta. Master IV. Semifinal. Urreisti y Minvielle, 0; Tambourindeguy y López, 2 (14-15 y 10-15).
El Antiguo-Donostia
Promesas. Ibarluzea y Canseco, 22; Ramirez y Beloki, 9. Primera. Fernández y Sotil, 13; Beñat Apezetxea y Loza, 22.
Baños de Río Tobía
Primera. Lerena y Alduntzin, 21; Ramírez y Cestau, 22. Campo y Loza, 22; Galarza y Garaño, 10.
HOY PROFESIONALES
Mallabia
A las 9.30 de la noche. Urrutikoetxea y Morgaetxebarria contra Peio Etxeberria y Eskuza. Masters CaixaBank. Primera. Ezkurdia e Iztueta contra Elordi y Albisu.
Donibane Lohizune
A las 8.45. Cesta. Master IV. Final. Laduche y Manci contra Tambourindeguy y López.
Bizkaia de Bilbao
A las 7. Pala. Individual. Sub-22. Julen Urkijo contra Silvestru. Gaizka Pérez contra Sangines.
HOY AFICIONADOS
Plaza de la Trinidad-Donostia
A las 4. Aste Nagusia txapelketa. Finales. Neskak. Sagardui y Arruti contra Legarreta y Galardi. Sub-23. Ituarte y Albeniz contra Aranbarri y Calvo. Sénior. Txoperena y Aranguren contra Etxaniz y Erasun.
Zizurkil
A las 10 de la noche. Intxaur txapelketa. Cuatro y medio. Finales. Promesas. Cestau contra Ibarluzea. Neskak. Erasun contra Zabaleta. Élite. Julen Alberdi contra Rekalde.
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Cuartos de final. Juvenil. Ramirez y Segurola contra Olaiz y Artetxe. Sub-23. Beñat Zubizarreta y Loza contra Beitia y Elorz.
Baños de Río Tobía
A las 10 de la noche. Primera. Uriarte y Nicolás contra Olaizola y Arriolabengoa. Segunda. Moreno y Koldo contra Mito y Moto.
