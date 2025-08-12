Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartelera de pelota

Resultados de ayer y partidos de hoy, 12 de agosto

Martes, 12 de agosto 2025, 07:07

RESULTADOS

Covaleda

Darío y Gaskue, 22; Bakaikoa y Morgaetxebarria, 8. Altuna III y Zabaleta, 20; Jaka y Mariezkurrena II, 22.

Aoiz

Remonte. Oses y Leatxe, 30; Ezkurra III y Baztan, 28. Torneo de Navarra. Uterga y Agirrezabala, 28; Otxandorena y Otano, 35.

Biarritz

Cesta punta. Master IV. Semifinal. Johan y López, 2; García y Laborde, 0 (15-11 y 15-10).

Zumaia

Dinastía Etxabe. Cuartos. Juvenil. Murua y Aitor Etxebarria, 22; Izagirre y Salinas, 13. Antes del festival se guardó un minuto de silencio en memoria de Xabier Zubiria, exmanista fallecido en accidente el sábado en Tolosa.

HOY PROFESIONALES

Zestoa

A las 7. Egiguren V y Gabirondo contra Alberdi II y Ugartemendia. Masters CaixaBank. Urrutikoetxea y Martija contra Larrazabal y Rezusta.

Donibane Lohizune

A las 8.45. Cesta. Master IV. Semifinal. Urreisti y Minvielle contra Tambourindeguy y López.

HOY AFICIONADOS

El Antiguo-Donostia

A las 7. Promesas. Oihan Etxeberria y Goiburu contra Beitia y Calvo. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Igoa y Balerdi.

Baños de Río Tobía

A las 10 de la noche. Primera. Lerena y Alduntzin contra Ramírez y Cestau. Campo y Loza contra Galarza y Galarza.

