Resultados de ayer y partidos de hoy, 12 de agosto
Martes, 12 de agosto 2025, 07:07
RESULTADOS
Covaleda
Darío y Gaskue, 22; Bakaikoa y Morgaetxebarria, 8. Altuna III y Zabaleta, 20; Jaka y Mariezkurrena II, 22.
Aoiz
Remonte. Oses y Leatxe, 30; Ezkurra III y Baztan, 28. Torneo de Navarra. Uterga y Agirrezabala, 28; Otxandorena y Otano, 35.
Biarritz
Cesta punta. Master IV. Semifinal. Johan y López, 2; García y Laborde, 0 (15-11 y 15-10).
Zumaia
Dinastía Etxabe. Cuartos. Juvenil. Murua y Aitor Etxebarria, 22; Izagirre y Salinas, 13. Antes del festival se guardó un minuto de silencio en memoria de Xabier Zubiria, exmanista fallecido en accidente el sábado en Tolosa.
HOY PROFESIONALES
Zestoa
A las 7. Egiguren V y Gabirondo contra Alberdi II y Ugartemendia. Masters CaixaBank. Urrutikoetxea y Martija contra Larrazabal y Rezusta.
Donibane Lohizune
A las 8.45. Cesta. Master IV. Semifinal. Urreisti y Minvielle contra Tambourindeguy y López.
HOY AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 7. Promesas. Oihan Etxeberria y Goiburu contra Beitia y Calvo. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Igoa y Balerdi.
Baños de Río Tobía
A las 10 de la noche. Primera. Lerena y Alduntzin contra Ramírez y Cestau. Campo y Loza contra Galarza y Galarza.
