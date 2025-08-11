Resultados de ayer y partidos de hoy, 11 de agosto
Lunes, 11 de agosto 2025, 11:20
RESULTADOS
Sunbilla
Masters CaixaBank. Serie B. Agirre y Eskuza, 22; Senar y Gaskue, 16. Primera. Elordi y Albisu, 8; Zabala y Mariezkurrena II, 22.
Ezcaray
Egiguren V y Bikuña, 13; Murua y Erostarbe, 22. Altuna III y Martija, 11; Darío y Zabaleta, 22.
Aoiz
Ruiz de Infante y Leire Galeano, 22; Iera Iturriaga y Mujika, 18. Peña II e Imaz, 22; Larrazabal e Iztueta, 18.
Aranguren
Udara CaixaBank. Aldaregia y Agirre, 15; Aranburu y Mendiburu, 22.
Gernika
Sábado noche. Cesta. Grand Slam. Semifinales. Barandika y Gorka, 2; Olharan y Basque, 0 (15-8 y 15-13). Erkiaga y Lekerika, 2; Laduche y López, 1 (14-15, 15-9 y 5-1).
Plaza de la Trinidad-Donostia
Aste Nagusia txapelketa. Semifinales. Neskak. Lopez de Okariz y Ozaeta, 7; Legarreta y Galardi, 22. Sub-23. Aimar Egiguren y Arroita, 21; Aranbarri y Calvo, 22. Sénior. Etxaniz y Erasun, 22; Julen Alberdi y Aizpuru, 20.
Gartzaron
Alevín. Mauleón y Agirre, 18; Azemar y Andueza, 7. Leitza y Elizalde, 18; Karrillo y Alkorta, 7. Infantil. Iraola y Peñagarikano, 18; Oreja y Satrustegi, 4. Arrieta y Errandonea, 10; Sarasa y Muxika, 18. Orkin y Okiñena, 18; Zabala y Osoro, 10. Cadete. Izagirre y Agirre, 10; Fernández y Pascual, 18. Leitza y Santesteban, 18; Barbarin y Martínez, 5. Esain y Gorraiz, 7; Bidezabal y Galarraga, 18. Juvenil. Sagastibeltza y Telletxea, 22; Oses y Beitia, 5. Nanclares y Barbarin, 15; Gaztañaga y Beroz, 22. Sénior. Salaberria y Olaitz, 18; Larunbe y Oskotz, 22. Kañamares y Antimasberes, 3; Oskotz e Irurita, 22.
HOY PROFESIONALES
Covaleda
A las 8. Darío y Gaskue contra Bakaikoa y Morgaetxebarria. Altuna III y Zabaleta contra Jaka y Mariezkurrena II.
Amurrio
A las 10 de la noche. Urrutikoetxea e Imaz contra Larrazabal y Eskiroz.
Aoiz
A las 7. Remonte. Oses y Leatxe contra Ezkurra III y Baztan. Torneo de la Comunidad de Navarra. Uterga y Agirrezabala contra Otxandorena y Otano.
Biarritz
A las 7. Cesta. Master IV. Semifinal. Johan y López contra García y Laborde.
HOY AFICIONADOS
Zumaia
A las 9 de la noche. Dinastía Etxabe. Cuartos. Juvenil. Murua y Aitor Etxebarria contra Izagirre y Salinas. Sub-23. Eñaut Lizeaga y Bernaola contra Beñat Apezetxea y Santesteban.
MAÑANA PROFESIONALES
Zestoa
A las 7 de la tarde. Egiguren V y Gabirondo Alberdi II y Ugartemendia. Masters CaixaBank. Artola y Martija contra Larrazabal y Rezusta.
MAÑANA AFICIONADOS
El Antiguo-Donostia
A las 7 de la tarde. Promesas. Oihan Etxeberria y Leonet contra Beitia y Calvo. Primera. Rekalde y Apeztegia contra Igoa y Balerdi.
