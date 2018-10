Y el repescado salió respondón...

«Julen Retegi es un pelotari que siempre juega bien este tipo de partidos, se maneja bien en la distancia y va a ser difícil ganarle», decía Elezkano II la víspera del partido de ayer en Arnedo. El delantero de Zaratamo sabía lo que iba a encontrarse en la cancha del frontón Ricardo Garrido, lo que desconocía es que él mismo no sería capaz de cerrar un partido que tenía bastante bien encarrilado y que se le complicó en el tramo final más de la cuenta hasta acabar derrotado y físicamente roto.

Elezkano todavía arrastra secuelas del fuerte golpe que se dio en el hombro izquierdo en Tolosa en su eliminatoria de octavos ante Irribarria. Tras el 15-18, un tanto durísimo, con constantes alternativas, de 26 pelotazos, el zurdo vizcaíno tiró la toalla. Incapaz de recuperarse, cedió el mando del juego al contrario y no tuvo capacidad de respuesta. Julen Retegi lo aprovechó para poner la directa y marcharse hasta el tanto 22 casi sin oposición. El de Eratsun, repescado por las empresas tras la renuncia por lesión de Jaka, suma el primer punto de la liguilla de cuartos del Cuatro y medio.

Julen Retegi, que nunca se vino abajo a pesar de ir buena parte del partido por detrás en el luminoso, tiró de constancia y buen hacer para salir airoso de un duelo intenso que se alargó por espacio de 55 minutos y en el que se cruzaron a buena 316 pelotazos. El más duro de lo que llevamos de campeonato. Es de ese tipo de pelotaris que se crece con el castigo. Cuanta más dureza haya, mejor para él. Psicológicamente fue superior a Elezkano II. Está curtido en mil batallas. Sus 33 años, es el pelotari más veterano del cuadro de Aspe, le aportan ese plus que los jóvenes aún no tienen. Y de paso se tomó la revancha de la derrota que sufrió el año pasado en octavos en Biriatu ante Elezkano, que le dejó fuera del campeonato a las primeras de cambio.

REACCIONESJulen Retegi Delantero de Aspe «Lo tenía muy complicado desde el principio y no me he encontrado a gusto nunca con el saque» Danel Elezkano Delantero de Aspe «Tras el tanto 12 no podía respirar bien, no le daba la vuelta al cuerpo y luego he jugado mal»