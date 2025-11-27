16 renovaciones y tres debutantes

Aspe y Baiko han renovado los contratos de buena parte de sus plantillas durante este 2025. Cada una ha extendido la vinculación de ... ocho de sus pelotaris, pero mientras la promotora eibarresa sorprendió la pasada semana con siete renovaciones de golpe, la empresa vizcaína ha ido anunciando sus extensiones a lo largo del año, las últimas las de Iñaki Artola y Martxel Iztueta, dos pesos pesados de su cuadro.

Baiko arrancó el año renovando en enero el contrato de Unai Laso hasta el 31 de diciembre de 2030, lo que le convierte en el segundo pelotari con el vínculo más largo por detrás de Jokin Altuna, quien en abril de 2023 extendió su relación con Aspe hasta el 31 de marzo de 2031, si bien la empresa no hizo público este acuerdo hasta enero de este año. De los 43 pelotaris que conforman los cuadro de las dos empresas, ambos son los únicos cuya relación se extiende a la próxima década.

En el mes de marzo, Baiko prolongó su acuerdo con tres pelotaris más: Jon Ander Albisu, Joanes Bakaikoa y Gorka Ugartemendia, aunque sólo este último renovó por dos años.

Aspe abrió la veda en abril con Beñat Rezusta, que vivió una situación curiosa. Su anterior contrato expiró un día después de ganar el Parejas junto a Joseba Ezkurdia y como las negociaciones se alargaron durante dos semanas, estuvo sin poder jugar hasta que el 16 de abril se hizo oficial su continuidad hasta el 31 de marzo de 2028.

En junio, Baiko llegó a un acuerdo con Iosu Eskiroz, que renovó hasta junio de 2028; en octubre prolongó Beñat Senar hasta el mismo mes pero de 2027; y en noviembre primero extendió su contrato Martxel Iztueta y luego lo hizo Iñaki Artola por cuatro y tres años respectivamente.

Con varios pelotaris cerca del final de sus contratos, extrañaba la tardanza de Aspe en anunciar alguna renovación, pero el pasado viernes hizo públicas siete de golpe o, lo que es lo mismo, amplió los contratos de un tercio de su plantilla. Joseba Aldabe, Xabier Erostarbe y Julen Egiguren extendieron su relación hasta 2027 y Aitor Elordi, Iñigo Bikuña, Arkaitz Gabilondo e Iker Salaberria lo hicieron por un año más.

Pero además de las renovaciones, ambas empresas han hecho debutar a varios pelotaris. Baiko ha dado la alternativa al irundarra Unai Amiano, mientras que en Aspe se han estrenado en el profesionalismo el vizcaíno Xabier Rekalde y el riojano Carmelo Loza, el último en llegar.

Temas pendientes

La promotora eibarresa, que en junio decidió no renovar a Unai Mata, tiene sobre la mesa todavía tres temas sin resolver ya que los contratos de Hodei Expósito, Arkaitz Eskuza y Xabi Tolosa expiran a final de año. Especialmente delicado es el tema de Tolosa, que se encuentra recuperándose de una rotura del escafoides de su muñeca derecha, la misma que se operó en diciembre y enero.

En Baiko, que en marzo no renovó al asteasuarra Iker Elizegi, el panorama está más despejado, aunque la promotora vizcaína tiene por delante un 2026 en el que más de media plantilla finaliza contrato, entre ellos algunos pelotaris de peso. Terminan contrato el próximo año Agirre, Alberdi II, Bakaikoa, Jaka, Albisu, Aranguren, Lizeaga, Mariezkurrena II, Morgaetxeberria y Salaverri II. También acaba contrato Jon Ander Peña, aunque el tolosarra tiene un año opcional.