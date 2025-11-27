Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laso, Albisu y Artola son tres de los pelotaris a los que Baiko ha renovado su contrato este año. Lobo Altuna

16 renovaciones y tres debutantes

En este año Aspe y Baiko han hecho oficial la extensión a ocho pelotaris cada una, siendo Altuna III y Laso los únicos con contrato más allá de 2029

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:41

Comenta

Aspe y Baiko han renovado los contratos de buena parte de sus plantillas durante este 2025. Cada una ha extendido la vinculación de ... ocho de sus pelotaris, pero mientras la promotora eibarresa sorprendió la pasada semana con siete renovaciones de golpe, la empresa vizcaína ha ido anunciando sus extensiones a lo largo del año, las últimas las de Iñaki Artola y Martxel Iztueta, dos pesos pesados de su cuadro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  3. 3

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  4. 4

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  5. 5 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  6. 6 Lleva al Servicio Vasco de Salud a las autoridades por discrepancias en su dirección postal
  7. 7

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»
  8. 8

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  9. 9 Oculta durante 16 años su matrimonio para cobrar 311.000 euros de pensión de viudedad: «La boda fue un paripé»
  10. 10 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 16 renovaciones y tres debutantes

16 renovaciones y tres debutantes