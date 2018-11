Pelota Renovación paulatina pero inexorable Smeifinales del Cuatro y Medio Ausente Olaizola II, ya no queda ninguno de los semifinalistas de 2011 en la jaula. La incorporación ha sido progresiva y la edad media de los cuatro mejores de esta edición, 28 años, es la más joven desde 2004 JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 noviembre 2018, 08:50

La ausencia de Aimar Olaizola marca las semifinales de un Campeonato del Cuatro y Medio que culmina de alguna manera un proceso de renovación lento y paulatino, pero a la vez inexorable. Ya no queda en competición ninguno de los cuatro mejores de 2011, honor que correspondió a Olaizola II, Martínez de Irujo, Barriola y Xala. Los cuatro se quedaron en el camino por distintas razones y esta vez le ha tocado al de Goizueta, el que más ha resistido.

La reposición de pelotaris no se ha distinguido por la brusquedad. Nunca superó las dos piezas entre año y año. Berasaluze VIII y Bengoetxea VI entraron en lugar de Xala y Barriola en 2012. Incluso los de 2013 repitieron en 2014 y los de 2016, en 2017. El resto de los años cayó uno y le sustituyó otro. También entre 2017 y 2018, con la llegada de Ezkurdia, nuevo en esta fase, para ocupar el lugar de Olaizola II.

Varios llegaron para quedarse. El ejemplo más rotundo corresponde a Oinatz Bengoetxea, quien desde su primera aparición en 2012 ha encadenado siete presencias consecutivas en semifinales. Mikel Urrutikoetxea lleva cuatro sin falta desde 2015. Llama la atención la irrupción del joven Jokin Altuna, presente por tercera vez seguida en el cuarteto de los elegidos a sus 22 años, edad a la que Aimar Olaizola alcanzó por primera vez estas alturas de la competición. Eso sí, llegó y besó el santo porque se caló la txapela en esa misma edición, la de 2002.

La aparición de Ezkurdia, 27 años, en lugar de Olaizola II, 39, supone un rejuvenecimiento de las semifinales. El promedio de edad desciende a 28, el menor de los trece últimos años. Bengoetxea VI es el mayor con 34, Urrutikoetxea tiene 29 y Altuna III se mantiene como el benjamín con 22. Para encontrar una participación de menor edad hay que remontarse hasta 2004. Entonces la media fue de 27. Tomaron parte Jorge Nagore con 33 años; Barriola, con 26; Olaizola II y Xala, ambos con 25.

El promedio más alto de este periodo de catorce años se produjo en 2014, hace cuatro años, con 33 años. Coincidieron cuatro pelotaris por encima de la treintena: Olaizola II (35), Saralegi (35), Martínez de Irujo (33) y Bengoetxea VI (30).

La hora de la verdad

Pero en cuanto Altuna III y Bengoetxea VI salten a la cancha esta tarde en el Labrit de Pamplona, tanto ellos como los pelotazales aparcarán estadísticas y números para centrarse en el juego. El festival comienza a las 17.15 con un telonero de parejas al que seguirá la primera semifinal del Cuatro y Medio de 2018. ETB1 conectará con el frontón hacia las 18.00.

Altuna III Nombre: Jokin Altuna Altuna Edad 22 años (27-3-1996) Nacido en Amezketa Estatura: 1.80 m Peso: 74 kilos Participaciones 4 y 1/2 4 Partidos 17 jugados: 12 ganados y4 perdidos - Altuna III, 22 - Olaizola II,12 - Altuna III, 10 - Ezkurdia, 22 - Altuna III, 22 - Victor,9

Bengoetxea VI Nombre: Oinatz Bengoetxea Berastegi Edad: 34 años (28-8-1984) Nacido en Leitza Estatura: 1,78 m Peso: 77 kilos Participaciones 4 y 1/2 16 Partidos 50 jugados: 20 ganados y 21 perdidos - Bengoetxea VI, 22 - Urrutikoetxea, 14 - Bengoetxea VI, 22 - Julen Retegi, 2 - Bengoetxea VI, 6 - Elezcano II, 22

Mañana en el Bizkaia de Bilbao será el turno de Mikel Urrutikoetxea y Joseba Ezkurdia, en una función de tres partidos convocada para las 17.00 y que ETB1 emitirá íntegramente. El de Zaratamo y el de Arbizu intervendrán en el estelar.

Ezkurdia Nombre Joseba Ezkurdia Galarraga Edad 27 años (22-4-1991) Nacido en Arbizu Estatura 1,91 m Peso 92 kilos Participaciones 4 y 1/2 6 Partidos 23 jugados: 13 ganados y 10 perdidos - Ezkurdia, 22 - Agirre, 16 - Ezkurdia, 22 - Victor 5 - Ezkurdia, 22 - Altuna III, 10 - Ezkurdia - Olaizola 99 (suspendido por lesión de Olaizola II)

Urrutikoetxea Nombre: Mikel Urrutikoetxea Azkueta Edad: 29 años (24-5-1989) Nacido en Zaratamo Estatura: 1,89 m Peso: 78 kilos Participaciones 4 y 1/2 9 Partidos 24 jugados: 15 ganados y 9 perdidos - Urrutikoetxea, 14 - Bengoetxea VI, 22 - Urrutikoetxea, 22 - Elezkano II,5 - Urrutikoetxea, 22 - Julen Retegi, 17

Bengoetxea VI se le ha atragantado a Altuna III las tres veces que han coincidido dentro de la jaula. Este balance favorable al de Leitza no inquieta en exceso al de Amezketa, consciente de que tarde o temprano, en pura lógica, acabará esa racha negativa.

Oinatz apeó a Jokin de las semifinales de 2015 en la última jornada de la liguilla de cuartos, en el Atano III de Donostia. El debutante necesitaba 13 tantos para alcanzar su meta. El rival, que perseguía idéntico objetivo, solo le dejó hacer 7.

Más cerca del triunfo estuvo Altuna III en la final de 2016, ganada por Bengoetxea VI en el Ogueta de Vitoria por un ajustado 22-21. Y en el Torneo San Fermín de este año, el navarro volvió a llevarse el gato al agua en el Labrit por 22-17 gracias a una exhibición de juego frenético que ha tenido continuidad después.

Llevar la iniciativa es fundamental en la pelota. También en el cuatro y medio. Los pelotaris suspiran por ella. Oinatz Bengoetxea no espera acontecimientos. Se abalanza y toma la delantera a base de remates desde cualquier posición y postura. Evita el peloteo. No explota su magnífica defensa. Únicamente recurre a ella por necesidad, no por intención. Ataca sin tregua.

¿Es posible quitarle la iniciativa al de Leitza? Hay que intentarlo. Jokin Altuna lo buscará a su manera. Tratará de incomodarle con un juego más cerebral, pausado dentro del ritmo frenético que impera en la jaula de hoy en día. Confiará en que disminuya el alto grado de acierto logrado por el navarro en sus dos excelentes actuaciones, primero frente a Urrutikoetxea y después contra Julen Retegi, a quien aplastó 22-2.

La abultada derrota por 6-22 sufrida ante Elezkano II en el cierre de la liguilla no debería descentrar a un pelotari con las tablas y la casta de Oinatz, herido en el amor propio -aunque no lo confiese públicamente- porque su empresa, Asegarce, le apartó del circuito de los torneos durante el verano. Él habla sobre la cancha.

Jokin Altuna se ha sobrepuesto en la medida de lo posible a una rotura de fibras en el brazo izquierdo que le alejó de su mejor momento de forma. Repuesto y sin dolor, lo normal es que vaya a más con el paso de los días. Toca calibrar si su progresión es o no suficiente para doblegar a todo un Oinatz.

Potencia en Bilbao

Si la técnica y la habilidad distinguen a los semifinalistas de hoy en Pamplona, los de mañana en Bilbao, Urrutikoetxea y Ezkurdia, destacan por la potencia, la fuerza y la envergadura. El de Zaratamo ya fue campeón en 2015 tras una remontada increíble frente a Martínez de Irujo. Actual subcampeón de la distancia, la mononucleosis que le alejó de las canchas entre julio y septiembre mermó su candidatura, casi siempre sólida.

Avalan a Ezkurdia el juego exhibido en la liguilla y una confianza a prueba de bomba desde que cosechó en abril el título del Parejas con Zabaleta. Aquel pelotari con dudas en los momentos calientes de los partidos ha dejado paso a un competidor nato convencido de sus posibilidades.

Tal y como le ocurre a Altuna III con Bengoetxea VI, también Ezkurdias ha perdido todos sus compromisos individuales frente a Urrutikoetxea, dos dentro de la jaula y dos mano a mano en toda la cancha. Cuatro en total. El de Arbizu entiende que ha llegado el momento de acabar con esa sucesión negativa de resultados.

El Navarra Arena espera a los dos ganadores de este fin de semana en la final anunciada para el domingo 18 por la tarde. Aunque todavía se han puesto a la venta al público, Asegarce y Aspe ya han fijado los precios: oscilarán entre 100 y 40 euros.