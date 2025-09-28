El remonte pierde a Joxe Manuel Erkizia, fiel a Galarreta hasta los 102 años
Andoaindarra centenario, acudía a todos los festivales del frontón hernaniarra
Joseba Lezeta
San Sebastián
Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:38
Joxe Manuel Erkizia no podrá disfrutar más del remonte ni de la partida de mus en Galarreta. Tampoco podrán disfrutar de él sus allegados. Ha ... fallecido el pelotazale andoaindarra de 102 años que acudía fiel a todos los festivales del frontón hernaniarra. No perdió ni la costumbre ni las ganas de ver remonte hasta el final de sus días. Desde estas líneas enviamos un abrazo a toda su familia.
