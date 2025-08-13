Rekalde eta Apeztegia, Antiguako finalerdietan
Lehen eta bigarren postua datorren asteko Lizeaga eta Bernaolaren aurkako lehian erabakiko da
I. M.
Asteazkena, 13 abuztua 2025, 12:14
Xabier Zubiriari egindako omenaldiak hasitako arratsaldean Xabier Rekaldek eta Unax Apeztegiak Antiguako txapelketako elite lehian finalerdietarako txartela lortu zuten Josu Igoa eta Asier Balerdiren aurkako partidan 22-21 gailendu ostean. Hala, nafarrak kanpoan geratu dira bi partidatan oso amaiera estuak izan ondoren eta garaileekin batera Lizeaga eta Bernaola ere hurrengo fasean izango dira. Lehen eta bigarren postua datorren astean elkarren aurka jokatu beharrko partidan erabakiko da.
Partida bikote gorrian egon zen gehienbat, lehen zatian asko egin zuen Rekaldek, baina huts garbiak ere izan zituen. Oso irregular ibili zen, eta urdinek zortzigarren tantora arte itxaron behar izan zuten euren lehen tantoa ospatzeko, Josuk zabalean egindako tantu batetik etorri zen tantu hura.
Ez zeuden batere eroso, eta urdinak markagailuan mantendu baziren, gorriak egindako opari ugariei esker izan zen, dozenatik gora pilatu baitzituzten. Alde polita zuten partidaren garapena ikusita, baina gorriak berdintzera iritsi ziren. Apeztegia oso sartuta zegoen partidan, eta Rekalderen animoa pizten saiatuz aritu zen, azken honek ez baitzuen bere burua eroso ikusten bero itogarria egiten zuen kantxa hartan. Azken txanpan urdinek ere huts garbiak egin zituzten eta partidaren garaipena erreztu zieten gorriei.
18tik aurrera gorrien tanto guztiak aurkarien opariak izan ziren: pilota bat gora, Igoaren hiru huts, sake falta bat… Hala ere, 21-20ean, Balerdik zabalean egindako dejada batek partidari emozioa gehitu zion. 21-21n, Irurtzungo klubeko aurrelariak huts egin zuen eta horrek garaipena eman zien gorriei. Rekalde oso azeleratuta ibili zen, une batzuetan taktika aldetik desordenatua, eta nahiz eta definizio bikain batzuk egin zituen, oro har asko kostatu zitzaion jokoari jarraikortasuna ematea.
