El ranking de la LEP.M, más apretado que nunca

El ranking de la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) está más apretado que nunca, a falta de mes y medio para que se cierre la temporada en la feria de San Mateo. Las diferencias son las más cortas desde la instauración en 2017 de esta clasificación de la mano profesional. El abanico de aspirantes a acabar en cabeza es todavía amplio. De hecho, solo 500 puntos separan a los ocho primeros. Esa es la diferencia entre Iñaki Artola, quien conserva la primera posición con 1.730, y Jon Ander Peña, octavo con 1.230.

Artola ha arrebatado el liderato del ranking a Laso, que mandaba a la conclusión del Manomanista. El de Bizkarreta está inédito este verano tras la operación de rodilla a la que se sometió en junio. El alegiarra asciende una posición a pesar de sumar únicamente 230 puntos en los torneos estivales y de quedar fuera de La Blanca en Vitoria por una lesión muscular.

Tampoco Altuna III ha sumado como en temporadas anteriores por estas fechas. De hecho, acumula 170 puntos entre San Fermín y La Blanca, lo que le impide progresar en una clasificación que ha ganado cinco veces: 2018, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Al mismo tiempo, los perseguidores aprietan. Peio Etxeberria salta de la sexta a la cuarta plaza con 480 puntos estivales, Jon Mariezkurrena pasa de la octava a la séptima con 500 y Jon Ander Peña entra con fuerza en el top-10 impulsado por los 600 conseguidos la primera quincena de julio en Pamplona, 300 por el título de San Fermín del cuatro y medio en el Navarra Arena y otros 300 como subcampeón de la competición de parejas en el Labrit. Adelanta cuatro posiciones, de la duodécima a la octava.

Quedan muchos puntos en juego y cobran aún mayor relevancia en el ranking de la LEP.M por las apreturas en la tabla. El desarrollo del Masters CaixaBank puede reforzar las opciones de Mariezkurrena II, imbatido en este momento al lado de Zabala, y también las de Joseba Ezkurdia, quinto a 260 de un Artola al que entre lesiones y derrotan no le ruedan tan bien las cosas en este torneo en el que le acompaña Martija. El de Alegia, eso sí, espera estar a punto para la final del Torneo Bizkaia, donde tiene plaza en uno de los equipos. Luego llegarán el Aste Nagusia de Bilbao y el Donostia Hiria.

También Jokin Altuna está en condiciones de progresar, aunque para ello necesita reafirmar su plaza para semifinales del Masters y obtener provecho de la presencia en el Bizkaia y en el Atano III. Ojo asimismo a Rezusta, sexto a 320 del primero.

No es decartable que la resolución del ranking quede pendiente para el Torneo San Mateo, el último puntuable. Y sin competiciones individuales por delante, los zagueros ven reforzadas sus candidaturas a un galardón que se les ha resistido desde su creación.

