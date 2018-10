Rafa Etxeberria estudia ir a los juzgados contra Asegarce al considerar «ilegal» su despido

Rafa Etxeberria, que accedió al cargo de gerente de Asegarce en 2016 tras el fallecimiento de Iñigo Salbidea, estudia la posibilidad de emprender medidas legales contra la promotora bilbaína al considerar «ilegal» su despido. Etxeberria, pamplonés de 50 años, llevaba en Asegarce desde su fundación en 1992 y con anterioridad había desempeñado diversos cargos en la empresa como taquillero y responsable de logística. Recibió esta semana la noticia de su despido mediante un burofax. No han trascendido las razones de su cese y el propio Etxeberria tampoco quiere dar a conocerlas porque está meditando la opción de acudir a los juzgados para defender sus intereses. «Estamos viendo cómo peleamos este tema. Cuando se tengan que saber las razones que lo han originado, se sabrán», afirma. En el momento de su despido se encontraba de baja por razones que prefiere no desvelar. «No se han dirigido a mí para nada», aclara.

Se muestra «preocupado» por su actual situación y a su entender «se han tirado a la basura los 25 años que he dado a esta empresa. Me he dedicado a esto prácticamente desde que nací».

En los mentideros pelotazales se ha venido especulando en las últimas fechas con que el vizcaíno Joserra Garai, exdirector de Deportes del Gobierno Vasco, expresidente de la Vasca y responsable de la empresa Custom Sport y del frontón Bizkaia, podría sustituirle como gerente, pero Garai lo ha desmentido.