Pelota Olaizola II«Quería probar, pero nunca me lo habían ofrecido» Aimar Olaizola suelta la derecha junto al tejadillo del trinquete en su entrenamiento de ayer. / LUSA Aimar Olaizola completó ayer su tercer ensayo en el Trinquete Moderno con vistas a la semifinal del miércoles en Baiona JOSEBA LEZETA BAIONA. Jueves, 19 julio 2018, 06:50

«El jueves pasado tuve que frenarle. Tras una sesión técnica con Peio Larralde efectuada dos días antes, era su primer entrenamiento en el trinquete Moderno de Baiona y quería aprovecharlo. Llevaba ya hora y media de tute y le dije que parara, que al día siguiente tenía el Desafío del Vino en el Labrit».

Pablo Berasaluze, técnico de Asegarce, se refiere a un Aimar Olaizola que está como un niño con zapatos nuevos ante su debut en el trinquete, previsto para el miércoles en el Moderno de Baiona con ocasión de la primera semifinal del Masters. Jugará de zaguero.

«Quería probar, pero nunca me lo habían ofrecido. La lesión de Urrutikoetxea me brindó la oportunidad y acepté enseguida. Lo he probado y es muy bonito», confiesa el de Goizueta, que se desplazó ayer a Baiona acompañado de su compañera, Olaia, sus dos hijos y una familia amiga. Tampoco Ander Imaz, que viajó con Berasaluze, quiso perderse el entrenamiento.

«Los últimos nueve días llevo cuatro partidos -tres en el Labrit y uno en Amorebieta- y tres entrenamientos fuertes en el trinquete», enumera un Olaizola II que no quiere dejar cabos sueltos en la medida de lo posible. «Nunca había jugado en un trinquete. Cuando Asegarce nos convocaba a Vitoria para los entrenamientos, estuve alguna vez en el trinquete de las instalaciones del Ogueta. Pero nada más. Algún partido en televisión y punto. De hecho, estos días veo vídeos para intentar aprender».

En juego, una cría de setter

Aimar Olaizola volvió a darse un buen tute ayer durante algo más de hora y cuarto. «Hace mucho calor dentro del trinquete», apunta. Formó pareja con Peio Larralde frente a Antton Mouce y el otro Larralde, Bixente, con el que tiene una apuesta. «Es cazador de becadas, como yo, y nos hemos jugado una cría de setter. Nos queda pendiente de un partidillo. El que pierda, se la trae al otro».

Porque Olaizola II quiere afinar todavía más la puesta a punto para su compromiso del próximo miércoles. «Juego mañana en Arrigorriaga dentro del Torneo Bizkaia. Si nos clasificamos, repetiré el domingo en Etxebarri. Y el lunes me esperan en Errenteria». Buscará un hueco en su apretado calendario para efectuar otra visita al Trinquete Moderno.

Sobre las diferencias respecto al frontón de pared izquierda, Aimar señala que «la pelota es más ligera, pesa 92 gramos. Coge vuelo a medida que sumas tantos. Me pongo una fila menos de tacos y seis menos de esparadrapos». Las características de la cancha varían. «Todo se hace raro: la distancia, el tejadillo... Cuando vienes al lado derecho tampoco estás cómodo en este trinquete de cristal porque no ves igual la pelota. La pierdes». Su compañero Peio Larralde lo corrobora. «Es una de las diferencias del Moderno. No ves la pelota como cuando golpea una pared. Y se complica más cuando hay gente en la grada porque ves la pelota y les ves a ellos».

«Poco a poco me encuentro mejor, pero se nota que estos llevan toda la vida en el trinquete», asegura Olaizola II. «De todas maneras, va mejor de lo que esperaba, aunque mejor que les preguntes a estos cómo me ven. Igual estoy equivocado por completo. Confío en hacer un buen papel».