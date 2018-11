«Quería ganar esta txapela y lo he conseguido»

Joseba Ezkurdia no pudo contener su alegría cuando Jokin Altuna no restó el último saque. El delantero de Arbizu levantó los brazos y dio rienda suelta a toda la tensión acumulada. Acto seguido se abrazó con su rival y fue engullido por las cámaras de las diferentes televisiones y las de los fotógrafos. Acababa de proclamarse campeón del Cuatro y Medio. Su segunda txapela de 2018 tras la del Parejas.

«Ha sido un buen partido, pero también duro, físicamente y mentalmente. Me ha hecho mucha ilusión conseguir esta txapela, en Navarra, en un escenario como este. Es algo especial, muy emocionante. Quería ganarla y aunque hubiese perdido me hubiese quedado contento porque el año ha sido muy bueno para mí», declaraba un Ezkurdia que compareció en la sala de prensa con la preciada prenda en la cabeza.

En su análisis de la final señaló que «ha habido momentos en los que Jokin me lo ha puesto complicado, pero tenía que seguir jugando porque no tenía el partido ganado. He encajado un parcial de 7-0 y le ha dado la vuelta al marcador. Sabía que iba a haber momentos duros, que Jokin iba a hacerme tacadas y que no iba a ganarle fácil».

Principalmente con el saque, jugada con la que logró cinco tantos, y también con la dos paredes, otros cinco. «Me he encontrado muy a gusto con el saque y también con el dos paredes. Al tocar la pelota en la pared se complicaba para el resto. El Navarra Arena es muy exigente en este aspecto, pero me he visto siempre con buenas sensaciones, rápido de piernas, respiraba bien y me recuperaba después de cada tanto. Hemos jugado a un ritmo muy alto, pero he sabido tomar buenas decisiones».

Recalcó que «me he encontrado bien con el saque-remate hasta el 8-14. Esos malos momentos también los sufrí en la eliminatoria de semifinales ante Urrutikoetxea, pero he sabido superarlos. Era complicado llevar siempre la iniciativa. He cometido algún fallo, pero es normal porque ambos hemos jugado muchos tantos a una velocidad terrible. Si le cruzaba la pelota y tenía el mando le hacía daño. Ha habido tantos muy duros, pero nunca he perdido la confianza».

«He dado un golpe sobre la mesa después de los palos que me he llevado, es un año increíble para mí»

«Ya tengo dos txapelas, es un premio al trabajo y me siento muy querido; la gente está conmigo»

«La txapela del Parejas fue muy especial -añadió-. La gané con mi amigo José Javier Zabaleta, y esta es la primera que gano de forma individual. Para lograrlo tenía que pelear hasta el final. He hecho un partido muy completo, cada vez me encontraba más cómodo en la cancha, físicamente mejor y con más chispa. Y eso frente a un pelotari tan peligroso como Jokin, un artista, que te hace un tanto de la nada».

El navarro, que agradeció el apoyo de sus incondicionales, la mayoría situados en el segundo piso del rebote luciendo camisetas azules, a quienes dedicó el triunfo, incidió en que «he estado concentrado en todo momento, con mucha confianza en mí mismo. Ya tengo dos txapelas, es un premio al trabajo».

Lágrimas de alegría

Después de la entrega de premios, Ezkurdia se fundió en un emotivo abrazo con su padre, Mattin, que había estado ingresado esta semana, pero que por nada del mundo quería perderse la final. Se le saltaron las lágrimas. «Debo seguir trabajando. Me gustaría estar el máximo tiempo posible compitiendo por las txapelas. He dado un golpe sobre la mesa después de todos los palos que me he llevado, es un año increíble para mí».

Dejó en manos de su madre la txapela. «Me imagino que la pondrá al lado de la del Parejas, pero en casa hay sitio para muchas más», dijo para comentar que «me siento muy querido, noto que la gente está conmigo y ahora toca disfrutarlo». En el polideportivo de Arbizu le esperaban anoche sus familiares y amigos con los brazos abiertos...