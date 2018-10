Torneo Bankoa-DV La potencia de Exposito y la zurda de Unai Alberdi Hodei Exposito ha participado en varias ediciones del Torneo Bankoa Crédit Agricole-DV. / USOZ El delantero sénior de Astigarraga y la promesa local, reclamos en el festival de hoy a las 17.00 horas en Azpeitia J.L. SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 octubre 2018, 09:39

Juantxo Koka dirige sus pasos y a sus 19 años figura en la lista de futuribles de Aspe, con la que firmó un precontrato hace unos meses. Se llama Hodei Exposito, es de Astigarraga y juega esta tarde a las 17.00 en el Izarraitz de Azpeitia, dentro de la segunda jornada de octavos de final del Torneo Bankoa Crédit Agricole-EL DIARIO VASCO. Es uno de los reclamos de un programa en el que también figura el local Unai Alberdi, un chaval de 16 años, también delantero y hermano de Jon, el último fichaje de Asegarce. También el pequeño de la saga está ligado a la promotora bilbaína a través de un precontrato.

Exposito interviene en la categoría sénior en compañía de Pello Artola, zaguero basauritarra de 19 años al que distingue algo más que un mechón blanco en la cabeza. Posee dos buenas manos y la buena colocación no guarda secretos para él.

Tras superar a Espinal y Bikuña en primera ronda, afrontan hoy a la pareja formada por Zubiria e Iker Mariezkurrena, el hermano mayor del prometedor zaguero navarro de Asegarce. El delantero de Berrobi, atrevido en el remate, deberá despejar las dudas que genera su irregularidad, mientras que su compañero persigue una continuidad truncada por una doble intervención en las dos manos para solucionar sendas fibrosis que le apartaron de la actividad durante catorce meses.

Nacidos en 1996, Xabi Zubiria -cumplirá 22 a finales de noviembre- y Mariezkurrena I son los más experimentados del cuarteto. Deberán frenar el ímpetu de dos jóvenes que se compenetraron bien en su primer compromiso, en Amorebieta. Exposito aporta potencia, ritmo, intensidad y también remate. Su pegada causa inquietud en los zagueros contrarios, obligados a sujetarle para conducirle hacia el error.

Las dimensiones de un Izarraitz reinaugurado en mayo pueden favorecer la labor defensiva por la lejanía del rebote. Encontrar material fuerte, sin pecar de excesivo, ayudaría a la tarea de acoso de Exposito.

Debutante azpeitiarra

En promesas sale a la palestra Unai Alberdi, debutante en un torneo que, sin embargo, conoce bien. Junto a su hermano Jon y sus padres ha sido espectador asiduo de numerosas eliminatorias. Vive la pelota desde crío. Aunque se ha prodigado sobre todo en el Frontón Txiki, conoce el Izarraitz. Gusta su zurda y no rehuye el trabajo, como ya ha demostrado por ejemplo en el Torneo Interpueblos cuando los adversarios aprietan.

Aimar Ibarloza aportará a Alberdi ese plus de experiencia del que carece por su juventud. El markinarra, de 18 años, es uno de los mejores zagueros de su edad. Sin embargo, no parece atravesar un momento dulce de juego porque los resultados no le acompañan desde el verano.

Para acceder a cuartos de final necesitan doblegar a Sein y Lazkoz, que vienen de eliminar 22-21 a Ruiz de Larramendi y González en el festival inaugural de la presente edición. Pelotaris cumplidores, el delantero oiartzuarra saca bien y sabe manejarse en los cuadros alegres. Lazkoz, zaguero de la Sakana y pupilo de Aitor Zubieta, es seguro y va bien en busca de la pelota. Tratarán de plantar batalla.