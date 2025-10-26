Pleno de Rekalde que clasifica a Murua

Xabi Rekalde comanda la revolución de los jóvenes en este Cuatro y Medio Serie B que este domingo completó sus semifinales tras el triunfo del ... delantero de Dima ante Salaberria. Una victoria que celebró Murua porque le clasifica para la penúltima ronda del torneo que se dilucidará este viernes precisamente en Dima donde Rekalde se las verá con otro reciente debutante como Amiano, mientras que el arrasatearra jugará ante Senar.

Rekalde, que ya estaba clasificado, estuvo más agarrotado que un Salaberria para el que el partido era un cara o cruz. El de Goizueta comenzó mucho más metido, logrando los dos primeros tantos con un gancho y una dejada.

Sin embargo, Rekalde tuvo esos minutos de brillantez que acostumbra y en los que resulta complicado contrarrestarle y sumó nueve tantos consecutivos haciendo gala de esa variedad de remates que le convierten en un pelotari impredecible.

El problema del de Dima es la falta de cierta consistencia, algo que deberá ir ganando con el tiempo, y lo mismo que roza la excelencia por momentos, entra en barrena y regala algunos tantos que le complican la existencia.

Salaberria lo aprovechó para volver a meterse en faena, pasando del 3-9 al 10-10. Partido nuevo.

No se le veía al vizcaíno a gusto en el Bizkaia y aunque en el peloteo era más, no lograba generar una renta que le diera tranquilidad (14-16).

Los siguientes dos tantos fueron decisivos. Fueron dos tantos peloteados, de 14 y 13 pelotazos que cayeron del lado de Rekalde, que resolvió con una cortada y una dejada (14-18). En el siguiente Salaberria mandó la pelota al colchón inferior y cuando se adivinaba un desenlace amable para el de Dima, cometió una falta de saque. Su rival le dio continuidad con una cortada al ancho (16-19), pero a Rekalde no le temblaron las piernas y finiquitó el partido en apenas 18 pelotazos más haciendo valer su buen saque.

El viernes, en su Dima natal, él y Amiano, dos delanteros que llevan poco más de un mes como profesionales, se jugarán una plaza en la final. También Senar y Murua en el derbi guipuzcoano.