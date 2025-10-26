Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rekalde remata con su derecha ante la mirada de Salaberria. Mireia López
Cuatro y Medio Serie B

Pleno de Rekalde que clasifica a Murua

El de Dima completa su pleno de triunfos y jugará ante Amiano en semifinales, donde estará también el arrasatearra, rival de Senar

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Xabi Rekalde comanda la revolución de los jóvenes en este Cuatro y Medio Serie B que este domingo completó sus semifinales tras el triunfo del ... delantero de Dima ante Salaberria. Una victoria que celebró Murua porque le clasifica para la penúltima ronda del torneo que se dilucidará este viernes precisamente en Dima donde Rekalde se las verá con otro reciente debutante como Amiano, mientras que el arrasatearra jugará ante Senar.

