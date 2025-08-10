Pierden Altuna III en Ezcaray e Iztueta en Aoiz

J. L. Domingo, 10 de agosto 2025, 21:19 Comenta Compartir

Altuna III cayó este domingo 11-22 en Ezcaray al lado de Martija a manos de Darío y Zabaleta, que mandaron con autoridad en el peloteo. El resultado final es fiel reflejo de la superioridad de los vencedores. Darío, aquejado de un golpe en la zona costal sufrido el viernes en el Ogueta, pudo finalmente jugar en su pueblo. Remató bien.

También Iztueta volvió a casa con una derrota desde Aoiz, donde Peña II e Imaz doblegaron 22-18 a Larrazabal y el tolosarra en 57 minutos y 493 pelotazos. Fallaron algo más los dos perdedores en un duelo entretenido.