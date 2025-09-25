Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aritz Juanenea está preparado para su segunda final en el Individual. Félix Morquecho

Aritz Juanenea

Finalista del Individual de remonte
«No tengo nada que perder, pero puedo quedarme sin txapela»

El de Saldias, natural de «una zona donde somos de una casta especial», nota a Barrenetxea IV«más presionado» para la cita del sábado

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:03

Aritz Juanenea asegura sentirse «en el mejor momento» de su carrera tras un año centrado en la preparación del Individual con un objetivo claro: la ... txapela. Disputa ante Endika Barrenetxea este sábado en Galarreta su segunda final en un torneo que le apasiona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  2. 2 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  4. 4

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  5. 5

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  8. 8 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No tengo nada que perder, pero puedo quedarme sin txapela»

«No tengo nada que perder, pero puedo quedarme sin txapela»