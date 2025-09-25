Aritz Juanenea asegura sentirse «en el mejor momento» de su carrera tras un año centrado en la preparación del Individual con un objetivo claro: la ... txapela. Disputa ante Endika Barrenetxea este sábado en Galarreta su segunda final en un torneo que le apasiona.

– Los hermanos Urrutia, Miguel Mari y Oskar, Endika, Juanenea... ¿Por qué surgen tantos remontistas de Saldias, pueblo de solo 123 habitantes?

– Miguel Mari Urrutia fue una gran figura del remonte y en ese momento empezamos a jugar en el pueblo con cestas de plástico. De esa generación hemos salido muchos remontistas porque pasamos horas y horas en nuestro frontón. Aparte de los citados, también forman parte de este grupo un primo de los Urrutia y mi hermano, tres años mayor que yo y manista aficionado. Saldias es muy pelotazale.

Aritz Juanenea Andiarena tiene 32 años. Nació el 2 de octubre de 1992 en Saldias. «Cumplo 33 el jueves de la semana próxima».

Mide 1,84 de estatura y pesa 86 kilos.

Palmarés: disputa su segunda final del Individual de remonte. Subcampeón en 2023.

– ¿Les distingue algo?

– Sí. Somos de una casta especial en esa zona del norte de Navarra –Malerreka, Bortziriak...–. En mi caso, creo que siempre he tenido condiciones para la pelota. No lo digo por soberbia. Me acoplo a todas las modalidades.

– ¿Quién ha sido su remontista de cabecera?

– Jugué a mano hasta los 19 años y no he tenido un ídolo como tal en el remonte. Si tengo que elegir uno, me quedo con Urrutia. Empecé con Miguel Mari y si estoy aquí es porque me condujo de alguna manera al remonte.

– Primero delantero y después zaguero.

– Empecé de delantero en 2013, dejé el remonte durante dos años y medio, volví en 2017, seguí como delantero hasta 2021 y fue entonces cuando pasé a zaguero.

– ¿Ha encontrado al fin su sitio?

– Sin duda. Hice el cambio pensando en el Individual. No tenía ninguna otra razón. Si cambié de posición fue para mejorar el saque y el rebote. Y pienso que estoy consiguiendo esos objetivos.

– ¿Ha ido a más en el presente Individual?

– Empecé muy mal. Me había preparado mejor que en ninguna otra ocasión y estaba jugando peor que nunca. Me veía a un gran nivel en los entrenamientos, llegaba el día del partido y no podía plasmarlo sobre la cancha. Así fue en los dos primeros. He podido demostrar que era verdad en los dos últimos ante Imanol Ansa. Se puede decir que llego a la final en mi mejor momento.

– ¿Ha variado algo desde el inicio del torneo?

– El cambio ha sido en la preparación. Desde primeros de año tenía metido entre ceja y ceja el Individual de 2025. En enero empecé con la preparación física y la alimentación. A finales de mayo inicié los entrenamientos específicos de frontón junto a Jabalera. Quizá demasiado pronto porque se me está haciendo muy duro psicológicamente.

– ¿Le ha ayudado esa preparación en su rendimiento general?

– Sí. Está siendo un año redondo para mí. Estoy al mejor nivel de mi carrera.

– Soltó más el brazo en la semifinal contra Ansa II que en los choques anteriores.

– Pienso que condicionado por la presión. Cuando entras presionado a la cancha, no puedes soltar el brazo. Puede que el pasado sábado yo me presentara más como víctima, mientras que Imanol cargó con la condición de favorito. Este sábado no tengo nada que perder, pero al mismo tiempo puedo quedarme sin txapela. Creo que Barrenetxea tiene más presión. En la elección de material no le vi como otros días.

– Hay que aguantarle el saque...

– Para impedir una carniceria. En la elección de la final, al contrario que en la de la semifinal, me costó encontrar pelota baja.

– ¿Y su saque?

– Este año no está funcionando, pero tampoco miro demasiado a eso. Me centro en el peloteo, en ir tanto a tanto y en pelear.