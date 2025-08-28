Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peña II Realiza un saque en la semifinal ante Artola en el Atano en un part Sara Santos

Peña II sufre una rotura de fibras en el recto interno del muslo

El tolosarra no podrá jugar este domingo en el Beotibar

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:19

Jon An der Peña deberá permanecerá varias semanas de baja por una rotura de fibras en el recto interno del muslo derecho, lesión sufrida el ... pasado domingo en el Atano IIIen el transcurso de los últimos tantos de la primera semifinal del Donostia Hiria. Las pruebas médicas a las que se ha sometido a lo largo de la semana han determinado el alcance de la dolencia.

