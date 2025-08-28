Peña II sufre una rotura de fibras en el recto interno del muslo
El tolosarra no podrá jugar este domingo en el Beotibar
San Sebastián
Jueves, 28 de agosto 2025, 15:19
Jon An der Peña deberá permanecerá varias semanas de baja por una rotura de fibras en el recto interno del muslo derecho, lesión sufrida el ... pasado domingo en el Atano IIIen el transcurso de los últimos tantos de la primera semifinal del Donostia Hiria. Las pruebas médicas a las que se ha sometido a lo largo de la semana han determinado el alcance de la dolencia.
El tolosarra, que no podrá jugar este domingo en el Beotibar, ha iniciado el tratamiento de fisioterapia. Esta lesión trastoca a Peña II la preparación del Campeonato del Cuatro y Medio, que comenzará el primer fin de semana de octubre. Dispone de poco más de un mes para la recuperación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.