Pelota Peña II, preocupado por su bíceps DV Miércoles, 24 abril 2019, 08:00

Jon Ander Peña se somete hoy en Gasteiz a pruebas para determinar el alcance de la lesión en el bíceps de su brazo derecho sufrida hace once días en el Labrit de Pamplona. Preocupado, el delantero tolosarra asegura que «tengo bien los tendones, pero no puedo levantar la bola. Me han dicho que puede ser algo del nervio, pero hay que mirarlo bien».