Peña se luce, pero pierde y se lesiona

La excelente semifinal de Jon Ander Peña, al margen de la victoria o la derrota, merecía otro desenlace. Terminar con un problema muscular en el ... aductor después de jugar con tanto acierto y personalidad es injusto para cualquiera y transmite al pelotazale desazón.

El tolosarra comete falta de saque con 17-19 a su favor y en uno de los últimos tantos siente algo molesto que conoce su cuerpo, víctima de varias roturas musculares. En el último saque, con el 21-21 en el electrónico, se limita a hacer buena. Pone en juego la pelota y prueba el remate a la primera oportunidad para buscar la victoria y evitar que vaya a más una lesión cuyo diagnóstico revelarán las pruebas médicas a las que le someterán en las próximas horas.

Artola e Iztueta, de nuevo a gran nivel, jugarán el viernes en el Atano III su segunda final consecutiva en un torneo estival. La del Donostia Hiria llega después de la del Aste Nagusia de Bilbao gracias a una victoria trabajada y ajustada 22-21 después de ir por detrás en el marcador desde el primer tanto hasta el 19-19 y ver cómo Peña II e Imaz, al que se le abrió el callo de la mano derecha, daban respuesta al 21-19 e igualaban a 21. Pero hay días en los que todo se tuerce. El delantero tolosarra se rompió muscularmente en el último momento.

Artola-Iztueta 22 - 21 Peña II-Imaz Tiempo de juego 76 minutos y 1 segundo.

Pelotazos a buena 625

Tantos de saque Artola, 0. Peña II, 1.

Faltas de saque Artola, 0. Peña II, 1

Tantos en juego Artola, 10. Iztueta, 3. Peña II, 12. Imaz, 0.

Tantos perdidos Artola, 6. Iztueta, 2. Peña II, 5. Imaz, 3.

Marcador 0-3, 1-3, 1-5, 2-5, 2-6, 3-6, 3-8, 4-8, 4-9, 5-9, 9-10, 9-12, 10-12, 10-16, 11-16, 11-17, 17-17, 17-19, 21-19, 21-21 y 22-21.

Momios de salida 100 a 80 a favor de Artola e Iztueta. 60 a 100 por abajo.

Serie B Zubizarreta III busca las cosquillas a Senar y Ugartemendia, fallones ambos, para ganar 22-15 con Lizeaga y colarse en la final del viernes.

Incidencias Pésima entrada en el Atano III de Donostia. 267 espectadores. Pudo pesar la coincidencia con el Real Sociedad-Espanyol a pocos metros del recinto, que impide aparcar en las proximidades.

Jugó de sobresaliente Jon Ander Peña. Entendió a la perfección lo que sucedía sobre la cancha, atrajo el juego a su terreno, superó a Artolas en el duelo ercano al frontis, apoyó al compañero, neutralizó la capacidad de dominio de Iztueta en la zaga y resolvió de maravilla. Alternó ganchos letales con dos paredes, cortadas de zurda y paradas al txoko como la rápida y preciosa del 10-14 en la postura de abajo. También defendió y ejecutó con intención jugadas a la contra cuando el alegiarra se vendió.

Corrección de Artola

El aguante de Imaz atrás ayudaba a Peña II a llevar la iniciativa en el marcador: 2-6, 3-8 y 5-10. Por fin Artola se apoyó más en Iztueta en lugar de enrocarse en un tú a tú con el delantero contrario. Así se aproximaron a uno, 9-10. Parecía que habían encauzado el choque.

Pero una alcanzada de Peña en la contracancha a base de estirar al límite su cuerpo y la devolución apurada sobre la chapa cortan la racha y devuelven el juego a los cauces anteriores. Vuelve a mandar Peña II y pierde parte de su protagonismo Iztueta. Los tantos se suceden con rapidez y los azules toman de nuevo una ventaja clara (10-16 y 11-17).

Sin embargo, todavía no está todo hecho. Iztueta recupera la batuta y emerge Artola con una serie de remates más o menos larga. Una tacada de cinco tantos pone el 17-17 en el marcador y tras verse de nuevo por detrás 17-19 Peña saca demasiado corto y los colorados encadenan cuatro tantos (21-19), lo cual no les ahorró sufrir hasta el último pelotazo, la dejada de zurda con efecto del tolosarra que botó fuera.

La segunda plaza de finalista estará entre Altuna III-Rezusta y Ezkurdia-Zabaleta mañana en horario nocturno. Artola e Iztueta descansan hasta el viernes.