«Las pelotas que eligió Endika son todas un desastre» Sábado, 7 septiembre 2019, 09:17

Barrenetxea IV no se quedó satisfecho con el material que escogió su rival a la conclusión del festival del jueves en Galarreta. «Las pelotas que eligió Endika son todas un desastre. Ninguna coincide con la de al lado, son completamente diferentes. Una es pesada, otra lenta y la costura de la última es muy gruesa. Ni se me pasa por la cabeza utilizarlas durante el partido. Creo que ambos jugaremos con las mías. No son muy pesadas, todas rondan los 130 grados. Me gusta que tengan cierto bote para darle velocidad a la pelota».