La pelota será protagonista en Amorebieta durante cuatro viernes
Celebra una nueva edición del Pilota Pro Fest con cuatro festivales que contarán con un partido del Parejas
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 14:06
Amorebieta acogerá cuatro festivales de pelota a mano profesional cuatro viernes desde diciembre hasta febrero, y en todos ellos se disputarán partidos correspondientes al Campeonato ... Parejas LEP.M 2026 que arranca el 21 de noviembre en Beasain.
Los cuatro festivales, que están pendientes de conocer la identidad de los pelotaris participantes, se han programado los días 5 de diciembre, 2 de enero, 6 de febrero y 20 de febrero, a las 20.45 horas. Estarán amenizados con música, se podrá participar en varios juegos y se sorteará material deportivo.
El abono para los cuatro partidos podrá adquirirse desde 90 euros, mientras que la entrada para un partido el precio es a partir de 20. Los abonos o entradas ya se pueden adquirir en la página web entradasfronton. También se podrán comprar en Amorebieta en el Bar Urtza, o Cafetería Venecia.
Los días en los que celebre el festival, la taquilla estará abierta en Zelaieta Zentroa de Amorebieta desde una hora antes del inicio.
En la presentación realizada en Zealieta Zentroa han participado la alcaldesa de Amorebieta, Ainhoa Salterain y el responsable comercial de Baiko Pilota, Unai Iglesias. También han asistido los pelotaris Unai Laso, Aitor Elordi, Ander Imaz, Erik Jaka, Xabier Rekalde y Aimar Morgaetxebarria.
