La pelota será protagonista en Amorebieta durante cuatro viernes

Celebra una nueva edición del Pilota Pro Fest con cuatro festivales que contarán con un partido del Parejas

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:06

Amorebieta acogerá cuatro festivales de pelota a mano profesional cuatro viernes desde diciembre hasta febrero, y en todos ellos se disputarán partidos correspondientes al Campeonato ... Parejas LEP.M 2026 que arranca el 21 de noviembre en Beasain.

