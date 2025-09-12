Peio Etxeberria firma 17 tantos en Hondarribia

El Diario Vasco Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:08 Comenta Compartir

Peio Etxeberria se lució ayer en el Jostaldi de Hondarribia tras firmar 17 tantos en un partido en el que, junto a Rezusta, se impuso por 7-22 a Artola e Iztueta, que si el miércoles sufrieron a Altuna III en el Beti Alai de Ordizia, ayer a no pudieron con un Peio Etxeberria desatado en un partido resuelto en 47 minutos y 407 pelotazos. Los azules comenzaron perdiendo (1-2), pero un parcial de 1-15 hizo que se pasara del 4-5 al 5-20. Rezusta, con dos tantos hechos y tres perdidos, acompañó al de Zenotz, que no logró tantos de saque.