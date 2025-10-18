Peio Etxeberria explota el punto débil de Larrazabal
El de Zenotz depende de sí mismo en la última jornada de la liguilla tras desembarazarse con autoridad del alavés
J.L.
Sábado, 18 de octubre 2025, 09:40
Peio Etxeberria ha tardado una semana en despejar las dudas que pudo crearle la derrota ante Jaka en su estreno. La victoria 22-6 ante ... Iker Larrazabal anoche en Amorebieta le permite depender de sí mismo en el cierre de la liguilla. Si derrota a Ezkurdia en Tafalla, una de las cuatro plazas de semifinalista será suya. Incluso tiene la oportunidad de acabar líder de grupo si vence 22-13 o con mayor diferencia.
El actual subcampeón de la distancia obró con sencillez ante el poderoso Larrazabal. Salió con la estrategia de buscar la zurda del contrario y obligarle a golpear la pelota por ese costado, a ser posible por debajo de la cintura. Desde el saque. Ya en el peloteo, prefirió el de Zenotz jugar por la pared izquierda que buscar el ancho. Ese mismo plan neutralizó la volea del delantero de Olabezar, cuya efectividad baja si no castiga de derecha.
Etxeberria
22
-
6
Larrazabal
-
Tiempo de juego 36 minutos y 48 segundos.
-
Pelotazos a buena 171
-
Tantos de saque Etxeberria, 5. Larrazabal, 1
-
Faltas de saque Etxeberria, 0. Larrazabal, 1.
-
Pasas del cuatro y medio Etxeberria, 0. Larrazabal, 0.
-
Tantos en juego Peio Etxeberria, 8. Larrazabal, 2.
-
Tantos perdidos Peio Etxeberria, 3. Larrazabal, 7.
Altuna III-Bakaikoa, en Eibar
El grupo A toma hoy el relevo al B con la disputa en el Astelena de Eibar del inédito partido entre Jokin Altuna y Joanes Bakaikoa, vencedores ambos en la primera jornada. Programado en principio para el Atano III, las empresas han cambiado de frontón esta misma semana. El amezketarra es claro favorito.
