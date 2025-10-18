Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peio Etxeberria, en una imagen de archivo ajena a este partido. Arizmendi

Peio Etxeberria explota el punto débil de Larrazabal

El de Zenotz depende de sí mismo en la última jornada de la liguilla tras desembarazarse con autoridad del alavés

J.L.

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:40

Peio Etxeberria ha tardado una semana en despejar las dudas que pudo crearle la derrota ante Jaka en su estreno. La victoria 22-6 ante ... Iker Larrazabal anoche en Amorebieta le permite depender de sí mismo en el cierre de la liguilla. Si derrota a Ezkurdia en Tafalla, una de las cuatro plazas de semifinalista será suya. Incluso tiene la oportunidad de acabar líder de grupo si vence 22-13 o con mayor diferencia.

