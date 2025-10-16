Partidos de hoy, 16 de agosto

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:53 Comenta Compartir

HOY AFICIONADOS

Villabona

A las 8. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Cestau y Erasun (Behar Zana) contra Apaolaza y Markel Lizeaga (Hernani).

Asteasu

A las 8. Campeonato de Gipuzkoa. División de Honor. Eneko Labaka y Albeniz (Tolosa) contra Etxaniz y Balerdi (Olalde).

Egia-Donostia

A las 7.15. Memorial Juanito Álvarez. Semifinales. Maddi Barrokal y Ruiz de Larramendi contra Salsamendi y Mendizabal. Ainhoa Ruiz de Infante y Erasun contra Zabaleta y Mendiburu.

Zaldibar

A las 9 de la noche. Olazar txapelketa. Parejas. Beñat Apezetxea y Santesteban contra Fernández y Canseco. Igoa y Cuairan contra Oihan Etxeberria y Sotil.

MAÑANA PROFESIONALES

Villabona

A las 7. Darío y Gabirondo contra Zubizarreta III y Ugartemendia. Cuatro y Medio. Liguilla. Primera. Ezkurdia contra Jaka. Serie B. Eskiroz contra Egiguren V.

Amorebieta

A las 9.15 de la noche. Cuatro y Medio. Liguilla. Serie B. Agirre contra Rekalde. Primera. Peio Etxeberria contra Larrazabal. Artola y Lizeaga contra Elordi y Eskuza.

MAÑANA AFICIONADOS

Azkoitia

A las 9 de la noche. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Promesas. Pérez y Segurola contra Etxaniz y Anzizar. Sénior. Fernández y Apeztegia contra Sarasibar y Goiburu.