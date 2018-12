Pelota Altuna: «El partido de Eibar va a ser clave» Jokin Altuna, ante las fotografías de antiguos pelotaris en el pasillo de acceso al Astelena. / F. MORQUECHO Altuna prepara el compromiso del martes contra Artola y Mariezkurrena | El número de reservas para el día de Navidad ronda el millar y el Astelena presentará un entradón de gala JOSEBA LEZETA Viernes, 21 diciembre 2018, 07:44

Liberado de las elecciones de material hasta el martes, día de su partido, Jokin Altuna planifica su próximo compromiso en el Campeonato de Parejas, el que disputará con Martija contra Artola y Mariezkurrena II para cerrar la quinta jornada en un Astelena de Eibar que se va a llenar con total seguridad. Restan cinco días para la cita y el número de reservas ronda el millar. Solo hay disponible una localidad del segundo piso y 80 canchas que los responsables de Aspe esperan colocar en las próximas horas.

«Da gusto jugar en un Astelena lleno. Ver ocupados todos los asientos le da otro encanto», confiesa Altuna III. «Ya jugué con Merino II el día de Navidad hace tres años. Nos enfrentamos a Artola y Albisu. Soy más habitual en Eibar en Año Nuevo. Esta vez voy a jugar por cuarta edición consecutiva el 1 de enero en el Astelena». Nada menos que contra Olaizola II y Albisu.

Estos compromisos repercuten en fechas tan señaladas. El amezketarra indica que «en Nochebuena nos juntamos la familia materna. Como cierran tarde el bar, cenaré a una hora prudente y me sumaré luego al ambiente. En Navidad es el turno de la rama paterna y me quedaré sin banquete. Comeré lo habitual antes de un partido por la tarde y a una hora prudente antes de dirigirme al frontón».

La alta competición exige estar a punto y evitar cualquier pequeño exceso. Además, «el partido de Eibar va a ser clave», considera el amezketarra. Y lo argumenta. «Tanto ellos como nosotros llegamos después de perder en las dos jornadas anteriores. Acumular tres derrotas consecutivas significa entrar en una dinámica que no le gusta a nadie. El año pasado, por ejemplo, evitamos caer tres días seguidos».

Altuna III es consciente de las dificultades que encontrará sobre la cancha del Astelena. «Presumo un encuentro duro. No les vi en Urretxu, pero en sus tres partidos anteriores Artola y Mariezkurrena II habian mandado en el peloteo. Iñaki ayuda a un zaguero que pega mucho. Artola es además uno de los delanteros más fuertes del momento, capacitado para jugar con cualquier compañero».

Jokin Altuna regresa al escenario en el que ganó y causó una buena impresión en la segunda jornada. «El día de San Andrés me salió un buen partido, pero luego no he dado mi nivel en los dos siguientes. En el Labrit, aunque me sentía bien, no me salieron las jugadas. En el Atano III veía que hacía daño cuando entraba en juego. Larunbe empezó a fallar y, en lugar de seguir atacando, entendí que podía bastar con aguantar. Empecé a dejar más pelota a Martija, mejoró Urrutikoetxea, se asentó Larunbe... Y cuando quise, no pude. Ellos dominaron con claridad en la recta final».

Esos puntos no vuelven. «Fue una pena porque habíamos encarrilado el partido. Ganar puntos no es fácil y perder así duele. Además, hay bastante cacao en la clasificación. Tres de nuestros cuatro partidos han sido apretados, lo que invita a dos lecturas. Por un lado, hemos tenido opciones de ganar. Por otro, no hemos dominado ninguno. También el año pasado nos tocó sufrir pese a sumar cinco puntos en la primera vuelta».