Paliza a treinta y siete grados

Jon Apezetxea coloca una bolsa de hielo en el cogote a los cuatro pelotaris del primer partido en uno de los descansos. Llevan ya una ... hora de toma y daca sobre la cancha del frontón de Sunbilla. Senar, Gaskue, Agirre y Eskuza piden que se les refresque. Lo agradecen. La aplicación de los teléfonos móviles marca una temperatura de 37 grados en la localidad del Alto Bidasoa. La sensación de calor dentro del frontón es mayor aún.

Los ventiladores colocados en el interior del recinto alivian ligeramente esa percepción. Poco. Zabala, Mariezkurrena II, Elordi y Albisu, protagonistas del estelar a continuación, no necesitan hielo para bajar la temperatura de sus cuerpos. En parte porque no los llevan tan al límite como sus compañeros de cartel. El partido en menos de una hora. El compromiso correspondiente a la cuarta jornada del Masters CaixaBank acaba en 54 minutos.

Zabala y Mariezkurrena II ganan 8-22 y propinan a Elordi y Albisu una de esas palizas que van camino de convertirse en costumbre en este torneo. Los perdedores de cuatro de los once partidos disputados hasta la fecha no han alcanzado las dos cifras. Ezkurdia e Iztueta terminaron con cuatro en Elizondo; Jaka y Zabaleta, con ocho en Labastida, los mismos que Elordi y Albisu ayer en Sunbilla; Larrazabal y Rezusta no pasaron de nueve en el Burunda de Altsasu.

Incorporación de Zabala

Ausente por mal de manos en los dos primeros compromisos de la pareja –sustituido en ambos con éxito por Peio Etxeberria–, Javier Zabala se incorpora con buen pie... y la ayuda inestimable de Jon Mariezkurrena, dominador del peloteo y además seguro. Pierde una sola pelota, el zurdazo que manda al colchón de arriba en el 2-8. El delantero riojano, al contrario que en otras ocasiones, falla poco: de derecha arriba en el 6-18 porque quiso castigar atrás en lugar de recoger una escapada de Albisu. Curiosamente, ese fue el primero de los dos únicos tantos conseguido por Elordi y el zaguero ataundarra cuando tuvieron el saque en su poder.

Los dos más veteranos dieron excesivas facilidades. La tarde se le cruzó pronto a Albisu y no encontró la manera de enderezar el rumbo. Mucho error, inseguridad y pocos derechazos gozados de verdad. Tampoco Elordi, sin oportunidades de remate claras, movió a Zabala, cómodo de principio a fin y serio en esta ocasión.

Elordi -Albisu 8 - 22 Zabala - Mariezkurrena II Tiempo de juego: 54 minutos y 13 segundos.

Pelotazos a buena: 418.

Tantos de saque: Elordi, 0. Zabala, 3.

Faltas de saque: Elordi, 0. Zabala, 0.

Tantos en juego: Elordi, 3. Albisu, 3. Zabala, 9. Mariezkurrena II, 1.

Tantos perdidos: Elordi, 4. Albisu, 5. Zabala, 1. Mariezkurrena II, 1.

Marcador: 0-6, 1-6, 1-8, 2-8, 2-13, 3-13, 3-16, 4-16, 4-18, 6-18, 6-19, 8-19 y 8-22.

Momios de salida: 100 a 90 a favor de Zabala y Mariezkurrena II. 70 a 100 por abajo.

Serie B: la figura de Eskuza crece según avanza el choque en el triunfo 22-16 con Agirre ante Senar, autor de una dos paredes formidable en el 2-6, y Gaskue, recambio de Tolosa. Partido de 78 minutos.

Incidencias: media entrada en el frontón de Sunbilla. 312 espectadores. Calor asfixiante.

Zabala y Mariezkurrena II recuperan el liderato de la clasificación del Masters CaixaBank. Empatan a tres puntos con Ezkurdia e Iztueta pero con un partido menos disputado. También les superaron en el duelo directo, criterio que vale para romper hipotéticas igualadas a la conclusión de la liguilla.

La cuarta jornada empezó el lunes de la semana pasada, se reanudó ayer y concluirá mañana por la tarde en Zestoa con el partido entre Artola-Martija y Larrazabal-Rezusta, salvo bajas y cambios de última hora.