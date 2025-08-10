Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Mariezkurrena, imbatido en el Masters CaixaBank, suelta un derechazo. JESÚS ANDRADE
Pelota | Elordi - Abisu 8 - 22 Zabala - Mariezkurrena II

Paliza a treinta y siete grados

Zabala y Mariezkurrena II apenas encuentran oposición en Sunbilla bajo un calor sofocante y recuperan la primera plaza del Masters

Joseba Lezeta

San Sebastián

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:12

Jon Apezetxea coloca una bolsa de hielo en el cogote a los cuatro pelotaris del primer partido en uno de los descansos. Llevan ya una ... hora de toma y daca sobre la cancha del frontón de Sunbilla. Senar, Gaskue, Agirre y Eskuza piden que se les refresque. Lo agradecen. La aplicación de los teléfonos móviles marca una temperatura de 37 grados en la localidad del Alto Bidasoa. La sensación de calor dentro del frontón es mayor aún.

