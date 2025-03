Los palistas harán huelga el 21 de marzo si Innpala no prorroga sus contratos La empresa no renueva a Ibai Pérez, que no podría jugar la final de la Urrezko Pala en Mungia

DV Viernes, 14 de marzo 2025, 14:36 Comenta Compartir

Nueve de los diez palistas de Innpala secundarán la huelga convocada por ELA en la última jornada de la Urrezko Pala de Mungia si la ... empresa no da marcha atrás y no renueva los contratos de su plantilla hasta que haya una nueva licitación. Así lo han anunciado Oier Alkorta, Asier del Río, Jagoba Madariaga, Pablo Fusto, Román Maldonado, Esteban Gaubeka, Ibai Pérez e Iñaki Urrutia durante la rueda de prensa celebrada este viernes en Bilbao. Faltó Iker Gordon, que no acudió al estar de baja y Dan Necol, que no secunda el paro.

El sindicato ELA denuncia que lejos de querer dejar una plantilla sólida a la siguiente empresa, Innpala está despidiendo a sus trabajadores. Es el caso de Ibai Perez al que no ha renovado el contrato que finaliza el 30 de marzo y, en consecuencia, de llegar a la final de la Urrezko Pala el 4 de abril no podría participar en la misma. En situación parecida se encuentran Iker Gordon, que termina el 1 de abril y Esteban Gaubeka, que termina a mediados de mes y que podría despedirse del profesionalismo por la puerta de atrás. El 28 de febrero Innpala hizo pública su voluntad de no presentarse a la siguiente licitación, un anuncio que llegó tres días después de que se creara una sección sindical en la empresa y solicitara negociar con Innpala (sin obtener respuesta) las condiciones laborales para acabar con la precariedad. Los palistas denuncian, además, que sin dar explicaciones Innpala les ha prohibido el acceso a las taquillas del frontón de Bizkaia y al gimnasio, imprescindibles para llevar a cabo la actividad, por lo que ya se ha interpuesto una demanda en el Juzgado de lo Social. No se sabe cuándo se realizará la nueva licitación y los palistas temen por su futuro y el de este deporte. Es por eso que ELA ha solicitado una reunión con la Diputación Foral de Bizkaia para intentar aclarar los plazos. Así las cosas, ELA invita a Innpala a sentarse el próximo 20 de marzo en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) y que prorrogue todos los contratos. En caso contrario, el día 21 los palistas irán a la huelga. Además, reivindican condiciones laborales dignas, un salario mínimo, que la empresa proporcione el material de trabajo como las palas y que no les suponga un gasto entrenar, ya que tienen que abonar el parking del propio frontón Bizkaia. Piden también que se garantice la salud laboral y que haya ambulancias disponibles para la asistencia en los partidos, en caso de necesitar atención.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión