Campeonato de Parejas Olaizola II y Albisu, líderes en solitario (12-22) Un momento del encuentro. / F. Morquecho La pareja de Asegarce ha conseguido el quinto punto tras derrotar en el Astelena a Altuna III y Martija ENRIQUE ECHAVARREN Eiar Martes, 1 enero 2019, 22:16

Olaizola II y Albisu no dejaron pasar la oportunidad de colocarse como líderes en solitario de la clasificación del Campeonato de Parejas después de seis jornadas disputadas. Su victoria de este martes en el Astelena de Eibar ante Altuna III y Martija les permite sumar el quinto punto. Ya tienen andado medio camino para disputar la liguilla de semifinales. Por contra, a Altuna III y Martija se les complican más las cosas tras su cuarta derrota consecutiva. El binomio de Aspe no acaba de encontrar la luz al final del túnel. Aportan trabajo, eso no se les puede negar, pero han entrado en una dinámica negativa que no les beneficia. «Nos está costando ganar, pero hay que tener la cabeza alta e intentar darle la vuelta a la situación», apostilló Altuna antes de dar su versión del partido. «Nos han pasado por encima. Jon Ander le ha dado terrible a la pelota y Aimar ha acabado todo lo que le ha llegado. Es muy difícil pararles si juegan así».

En el bando ganador, la alegría la personificaba Albisu. El zaguero ataundarra cuajó un partido soberbio. Le soltó a la pelota con ganas, con ambas manos. Dominó por completo a Martija, a quien le tuvo encajonado por detrás del cuadro nueve, cubrió cancha e incluso se permitió el lujo de cortar la pelota con intención. Grandísimo partido. «He empezado bien el año y el anterior también lo acabé a gusto. La pelota me ha salido bien de la mano. Estoy con chispa y hay que aprovechar estos momentos. Hemos cogido ventaja desde el principio y eso siempre te da más tranquilidad. Hay que seguir en esa línea».

El ataundarra tuvo la colaboración de un Aimar Olaizola letal en el remate. Aprovechó todo lo que llegó a sus dominios para convertirlo en oro. Pero también defendió y ayudó al compañero con el sotamano. Abandonó el recinto de la calle Isasi con tres saques y nueve tantos de cosecha propia. Incómodo a Martija bombeando el disparo inicial y aunque Altuna III intentó echarle una mano entrando de aire hasta en nueve ocasiones, el de Etxeberri acabó entregando pelota a placer.

No se rindió Martija. Al contrario, fue valiente hasta el último tanto, pero la diferencia de pegada era más que notoria y al final acabó pagando el esfuerzo. Altuna III lo intentó de todas las maneras, pero la suerte le fue esquiva en varias jugadas. Siempre a remolque, apenas pudo mostrar unos detalles de su calidad. Olaizola II y Albisu cimentaron su victoria con una salida fulgurante (0-7). La diferencia fue creciendo (5-15, 7-18 y 8-21) hasta el 12-22 final.

Clasificación:

1. Olaizola II-Albisu 5 puntos (+22)

2. Irribarria-Zabaleta 4 puntos (+24)

3. Elezkano II-Rezusta 4 puntos (+23)

4. Artola-Mariezkurrena II 3 puntos (-7)

5. Ezkurdia-Galarza 2 puntos (-4)

6. Altuna III-Martija 2 puntos (-16)

7. Urrutikoetxea-Aretxabaleta 2 puntos (-27)

8. Bengoetxea VI-Imaz 2 puntos (-19)