Oinatz tiene mucho peligro

Oinatz Bengoetxea sumó ayer en el Jaian Jai de Lekunberri el primer punto de la liguilla de cuartos del Campeonato del Cuatro y Medio a costa de Mikel Urrutikoetxea, a quien derrotó con justicia por 22-14. Esta victoria le permite liderar el grupo B, empatado con Julen Retegi, su próximo rival el lunes en el Beotibar de Tolosa. Dramático se presenta el duelo de perdedores entre Urrutikoetxea y Elezkano II el viernes en Balmaseda. Derbi entre pelotaris de Zaratamo. Quien no llegue a 22 habrá dicho adiós a la jaula.

Después de un verano alejado de las grandes ferias por decisión de su empresa, Oinatz se reivindicó en Lekunberri con una actuación muy convincente, propia de un campeón. La entrada de los cabezas de serie -a la espera de lo que suceda hoy en Tolosa entre Altuna III y Olaizola II- ha dado otro aire al campeonato. El nivel ha subido muchos enteros. El leitzarra supo manejar con inteligencia todos los tiempos del partido. Se plantó con un 7-1 a favor con una salida meteórica. Revolucionado al máximo, puso tierra de por medio ante un Urrutikoetxea al que le costó entrar en el partido. Más que nada porque Oinatz no permitió que desarrollase su juego.

22 BENGOETXEA VI 14 URRUTIKOETXEA Tiempo de juego 47 minutos y 47 segundos. Pelotazos a buena 187. Tantos de saque Bengoetxea, 3. Urrutikoetxea, 0. Faltas de saque Bengoetxea, 0. Urrutikoetxea, 1. Pasas del cuatro y medio Bengoetxea, 0. Urrutikoetxea, 0. Tantos en juego Bengoetxea, 14. Urrutikoetxea, 10. Tantos perdidos Bengoetxea VI, 4. Urrutikoetxea, 4. Marcador 0-1, 7-1, 7-5, 8-5, 8-8, 9-8, 9-9, 12-9, 12-11, 15-11, 15-12, 17-12, 17-14 y 22-14. Momios de salida a la par, con tendencia por Bengoetxea VI. Incidencias lleno en el frontón Jaian Jai de Lekunberri. 600 personas, entre ellas el exremontista Koteto Ezkurra. No hubo botilleros al tratarse de pelotaris de la misma empresa.

Pero al de Zaratamo le gusta plantar batalla aunque es consciente de que no está como quisiera físicamente. Los meses que ha estado de baja por culpa de una mononucleosis le han pasado factura. Está falto de ritmo competitivo. «He jugado cuatro partidos desde que reaparecí, pero no es lo mismo un partido de empresa que de campeonato. Me ha servido para demostrarme a mí mismo cómo estoy», puntualizó el delantero vizcaíno, quien quitó hierro al golpe que se llevó en el dedo meñique de su mano izquierda contra la pared al restar en el 15-12. «Ha sido un mal golpe, no creo que sea nada», apuntó.

La casta de Urrutikoetxea

Urrutikoetxea tiró de casta para lograr cuatro tantos consecutivos y decir 'aquí estoy yo, si quieres ganarme vas a tener que sudar'. De ese 7-5 se llegó a los empates a 8 y 9. Fue entonces cuando Oinatz empezó a encontrar cada vez más huecos en la defensa de su rival. El navarro demostró que domina como pocos la dejada al txoko con la zurda, jugada que le proporcionó varios tantos. Pero si no mandaba la pelota al rincón, lo hacía al ancho para desesperación de un Urrutikoetxea que se resistía a tirar la toalla (12-11).

Oinatz decidió endurecer aún más el partido, por si no tuviese poco ritmo, sabedor de que a su rival no le convenía lo más mínimo. Del 15-11 pasó al 17-12 a base de aperturas y de su eficacia con el saque, con el que encontró pelota franca para rematar al segundo pelotazo.

Cada vez que Urrutikoetxea intentaba acercarse, la suerte le daba la espalda. Cometió falta de saque en el 16-12 y acto seguido encajó el tercero de los saques con el que el leitzarra puso tierra de por medio. Quemó sus últimas naves el de Zaratamo aprovechando una dejada a la punta de Oinatz que encontró acomodo en la contracancha y una cortada por la pared (17-14). Ahí se quedó varado.

«He sido más que él, estoy contento por el partido, por el punto y porque he dado una buena imagen» Oinatz Bengoetxea, Delantero de Asegarce

«Oinatz ha jugado un partido muy completo, veía bien el hueco y ha terminado bien los tantos» Mikel Urrutikoetxea, Delantero de Asegarce

Al tanto siguiente, a Urrutikoetxea se le cayó la pelota con la zurda y Oinatz puso la directa hacia la victoria con otra dejada de zurda al txoko, una pelota que le atropelló a su rival, un gran zurdazo por la pared y un último gancho que no encontró respuesta. La rapidez del suelo del Jaian Jai favorecía al que atacaba y quien más lo hizo fue el leitzarra.

Oinatz tiene mucho peligro, más que un jabalí herido. Ya ha dejado su tarjeta de visita en su estreno en la jaula y tiene el camino encarrilado para plantarse en la liguilla de semifinales. Hay que contar con él, como siempre.

Resultados SÁBADO 13 EN ARNEDO Julen Retegi-Elezkano II 22-19 DOMINGO 14 EN LEKUNBERRI Bengoetxea VI-Urrutikoetxea 22-14