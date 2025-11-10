Oihan Etxeberria certifica la victoria de Euskal selekzioa sobre España
El oiartzuarra bate al navarro Unai Esain por un doble 10-7 en el Mundial de frontball que se disputa en México
J. L.
Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:42
Euskal selekzioa replicó con dos victorias sub-23 a la derrota de Julen Alberdi en categoría absoluta por un doble 10-4 ante el mexicano ... Stich en la jornada inaugural del Mundial de frontball, que está ya en marcha en Iztapalapa (México), a más de 2.000 metros de altitud. El oiartzuarra Oihan Etxeberria superó 10-7 y 10-7 al navarro Unai Esain, representante de España. En mujeres, Naroa Agirre también ha comenzado con buen pie el torneo al derrotar 10-2 y 10-0 a la pelotari argentina.
