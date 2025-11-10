Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los representantes de la Euskal selekzioa en el Mundial de frontball. EEPF
Mundial de frontball 2025

Oihan Etxeberria certifica la victoria de Euskal selekzioa sobre España

El oiartzuarra bate al navarro Unai Esain por un doble 10-7 en el Mundial de frontball que se disputa en México

J. L.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:42

Comenta

Euskal selekzioa replicó con dos victorias sub-23 a la derrota de Julen Alberdi en categoría absoluta por un doble 10-4 ante el mexicano ... Stich en la jornada inaugural del Mundial de frontball, que está ya en marcha en Iztapalapa (México), a más de 2.000 metros de altitud. El oiartzuarra Oihan Etxeberria superó 10-7 y 10-7 al navarro Unai Esain, representante de España. En mujeres, Naroa Agirre también ha comenzado con buen pie el torneo al derrotar 10-2 y 10-0 a la pelotari argentina.

