«Nunca había conducido un automático, sin embrague; los primeros días no sabía qué hacer con el pie izquierdo» Jokin Altuna, en el interior de su nuevo coche. / ARIZMENDI ENRIQUE ECHAVARREN Miércoles, 14 noviembre 2018, 07:05

- Coche nuevo, ¿qué ha hecho para merecerlo?

- No lo sé, me llamaron un día desde Bainet -la empresa que gestiona la publicidad de Aspe y Asegarce- que este concesionario -Oarso Car- estaba interesado en que fuese la imagen de este modelo y estoy muy a gusto.

- ¿Qué modelo es?

- Un Hyundai Tucson Hybrid -185 cv- azul.

- ¿Le dieron a elegir?

- Sí, entre este y un Santa Fe. Elegí este porque era más deportivo. El otro era más grande aún.

- ¿Cuándo se lo entregaron?

- Hace dos semanas.

- ¿Cuántos kilómetros le ha hecho ya?

- Más de 1.000. He hecho varios viajes a Pamplona, a Soraluze a ver al fisio...

- ¿Qué cuesta?

- Ni idea, a mí me lo han dejado gratis de promoción.

- ¿Cómo fue el primer día de conducción?

- Hubo de todo. Estaba acostumbrado al cambio manual y este es automático, sin embrague. No sabía qué hacer con el pie izquierdo y para frenar también tiene sus cosas. Pisas y el coche se te va hacia adelante. Nunca había conducido un coche automático, pero ya le he cogido el tranquillo.

- Tiene un volumen considerable, ¿ya entra en el garaje de casa?

- Sí, soy buen conductor, pero además tiene indicadores que te señalan la distancia para aparcar y se ve en la pantalla interior del coche.

- ¿Qué le han dicho la familia y los amigos al verle con semejante máquina?

- Les ha gustado mucho, es muy cómodo. Solo lo conduzco yo. Un día se lo dejé a un tío mío, que había sido camionero muchos años, y le pasó lo mismo que a mí los primeros días. Iba a tirones cada vez que frenaba...

- ¿Le gustan los coches?

- Sí, pero no soy ningún fanático. Este tipo de coche viene muy bien para invierno, cuando las carreteras no están en las mejores condiciones.

- ¿Qué coche tenía antes?

- Un Golf. Lo compré de segunda mano con 39.000 kilómetros.

- ¿Qué ha hecho con él?

- Se lo voy a vender a un amigo de la cuadrilla.

- ¿Sigue haciendo prácticas de Magisterio en la ikastola de Amezketa?

- No, ahora no. Estuve dos años y me queda otro. Aún tengo pendientes asignaturas de tercero y cuarto. En tres años he sacado dos cursos.

- ¿Qué le dicen sus alumnos cuando coinciden por el pueblo?

- Que cuándo voy a volver a darles clase. Tengo intención de completar el último año de carrera en el pueblo.

- ¿Se ve de maisu en el futuro?

- Me gustaría, pero de momento prefiero estar centrado únicamente en la pelota. No solo es entrenar, hay que ir a ver partidos, al masajista, al frontón y eso lleva mucho tiempo.