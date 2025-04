Los naipes de la pelota y del centenario

Entre el legado que dejará el centenario de la Federación Guipuzcoana figura una original baraja de naipes dedicada al juego de la pelota, a sus ... distintos elementos y personajes. Daniel Carballo Ostolaza (Zumaia, 53 años) es el creador de las cuarenta cartas, originales, cuyo objetivo consiste en «dar a conocer y difundir el patrimonio de todas las modalidades de la pelota vasca».

El propio Carballo da cuenta del origen de este proyecto. «Iñaki Lizaso, nuevo presidente de la Federación Guipuzcoana, me conoce a través del rebote y del bote luzea. Me ha pedido colaboraciones para su club, Behar Zana, un par de veces. Me propuso entrar en el comité del centenario junto a Itziar Lete, Andoni Lertxundi y Juan Karlos Etxeberria. Acepté».

Ampliar Daniel Carballo Ostolaza GEPF

Empezó la tormenta de ideas. «La primera propuesta era diseñar cromos digitales», cuenta Daniel, hijo del antiguo presidente de la Federación Guipuzcoana Javier Carballo. «Planteé si no eran mejor cartas que cromos. Conocía unas de la Federación Valenciana de Pelota y las veía más adecuadas que los cromos. Gustó la idea y tiramos hacia delante».

«Me parece una buena manera de dar a conocer nuestro patrimonio de la pelota», apunta Daniel Carballo, arquitecto que da clases en la Universidad y cuya tesis giró en torno a la implantación del juego de la pelota en los centros históricos, en las plazas.

Ha distribuido las temáticas por palos. Así, las cartas de oros están dedicadas a las pelotas, al material. Las de copas se centran en los campeonatos y en los premios. Las de espadas son para las cestas de remonte y punta, el guante... Y en las de bastos figuran palas, raquetas y la herramienta del xare, por ejemplo.

«En cada palo hay diez naipes y al tratarse de baraja española descartamos el ocho y el nueve. Son cuarenta piezas en total», detalla Carballo. «Para la sota, el caballo y el rey he empleado distintos personajes. El rey de oros es Oteiza, elegido por las esculturas que ha dedicado a la pelota. Para el de espadas optamos por el Manco de Villabona. La figura del 12 de bastos es para las raquetistas. La de copas representa a los jugadores de pelota adaptada. Para los caballos de cada palo tenemos a los personajes de las mascaradas».

«Dibujadas a lápiz»

Añade el arquitecto zumaiarra que «al tratarse de figuras universales, la composición de las cartas número 10, 11 y 12 permite crear una segunda edición en el futuro a base de cambiar los personajes. La variedad de la pelota, de sus distintas modalidades, da esa opción. ¿Por qué no vamos a hacerlo si la primera gusta a la gente?».

Las distintas fases de este proyecto han supuesto meses de trabajo para Daniel Carballo. «Empezamos con las reuniones el pasado otoño. Dibujé las figuras a lápiz y las mostré al resto de los integrantes del comité del centenario. A continuación las pasé con el rotulador y las escaneé. Las herramientas y las pelotas se elaboran de forma artesanal y quería reflejar sus irregularidades y sus posibles deformaciones en lugar de ocultarlas».

Han comenzado a distribuir las barajas entre los clubes guipuzcoanos. De todas maneras, están a disposición de los pelotazales y de los interesados en la sede de la Federación a un precio simbólico de cinco euros.