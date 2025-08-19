Murua y Bikuña, a la final con un 8-22
San Sebastián
Martes, 19 de agosto 2025, 19:38
Murua y Bikuña aprovechan una tarde negra de Eskuza para colarse en la final del Serie B del Torneo Aste Nagusia de Bilbao. El resultado, ... 8-22, refleja la diferencia entre las dos parejas. Salaberria estuvo vendido por los fallos del compañero. Dominó con facilidad Bikuña y ejecutó Murua sin meterse en líos. El 1-14 amagaba con una resolución más abultada aún.
