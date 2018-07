«A todo el mundo le gusta ganar» Jokin Altuna prueba una pelota ayer en el Ogueta de Gasteiz. Detrás, Aimar Olaizola. / IGOR MARTÍN Altuna III y Olaizola II separaron material para la revancha del Manomanista | El partido, incluido en el Desafío del Vino, se juega el domingo en el Ogueta de Gasteiz y da inicio a la feria de La Blanca ENRIQUE ECHAVARREN VITORIA. Martes, 31 julio 2018, 09:15

«Siempre es bonito jugar este tipo de partidos, aunque estamos inmersos en pleno verano, con muchos partidos», declara Aimar Olaizola, quien ya está curtido en estas lides. En cambio, para Jokin Altuna, vigente campeón, supone la primera vez que afronta un compromiso semejante. La revancha del Manomanista es un clásico de la feria de La Blanca y con él arranca el domingo 5 el ciclo gasteiztarra que se alargará hasta el jueves 9, fecha en la que tendrá lugar la final del torneo de parejas, en el que también intervienen Altuna III y Olaizola II. El amezketarra lleva como guardaespaldas a Zabaleta y Albisu será el compañero del de Goizueta.

«Me hace mucha ilusión volver a jugar contra Aimar -proclama Altuna III-. Este partido no tendrá nada que ver con el de la final porque todos son diferentes. No estaremos tan preparados como entonces porque no hemos tenido tiempo para entrenar mano a mano y tampoco habrá tanta tensión. Ambos jugamos mañana en Azpeitia y me gustaría hacer un entrenamiento específico antes del domingo. No sé, tengo dudas. A los dos nos gustaría que fuese un buen partido, pero en los mano a mano nunca se sabe. Será más corto que el de la final».

Aimar, que no contará con ningún tipo de ventaja por ser subcampeón a diferencia de ediciones anteriores, reconoce que «lo más importantes es el campeonato, pero yo estoy encantado de jugar de nuevo contra Jokin, que domina todas las posturas. Será un partido complicado, por algo es el campeón».

Altuna también se deshace en elogios hacia su rival. «A Aimar siempre le veo bien. Con 38 años es increíble el nivel que está dando en la cancha y, además concede muchas ventajas». No cree el amezketarra que tenga más presión por el hecho de ser el campeón. «Siempre me exijo mucho a mí mismo. Si juego bien, me voy contento a casa. Si lo hago mal, disgustado».

Ambos llevan un inicio de verano cargado de partidos. Con el de anoche en el Izarraitz, el goizuetarra sumará once partidos en julio, uno casi cada tres días, incluido el del trinquete de Baiona, en donde jugó de zaguero. «En junio disputé cuatro o cinco partidos, pero en los últimos 21 días llevó diez, a los que hay que añadir tres entrenamientos en trinquete. Me ha costado amoldarme a jugar de nuevo por parejas. Ha sido una experiencia muy bonita y aunque no pude llegar a la final me gustaría que el año que viene me diesen otra oportunidad».

Un verano muy ajetreado

El verano del campeón también está siendo muy ajetreado. Todo el mundo quiere verle en acción. Ya sea en los pueblos como en las grandes ferias. «Con el de Azpeitia voy a jugar ocho partidos en julio, y eso que me he perdido tres por la lumbalgia. Y en agosto tengo garantizados otros once, que pueden llegar a ser quince si me clasifico para la final de algún torneo. Pero eso es lo que tiene el verano, hay que jugar», dice Altuna III, quien anuncia estar completamente restablecido de la lesión muscular. «Me he sentido bien en los partidos que he disputado desde que me dieron el alta. Puedes perder un partido, pero lo importante es acabar con buenas sensaciones».

La noche del viernes en Amezketa, durante el duelo de parejas que le enfrentó con Martija a Irribarria y Rezusta, sufrió un tirón en el dorsal derecho cuyos efectos secundarios han sido subsanados a base de antiinflamatorios y de visitas al fisioterapeuta. «No hay ningún problema», dice.

Aimar quiere dejar claro que «el pelotari, cuando se viste de blanco, sale a por todas. A todo el mundo le gusta ganar. Para los dos es parecido, se trate de una revancha o de un partido de empresa. El Ogueta es un frontón exigente, rápido, donde la pelota coge mucho peso atrás y quien domina hace daño al contrario».

Ayer se abrieron las taquillas del recinto gasteiztarra por primer día y la demanda no fue la esperada por las empresas, que confían que a medida que pasen las jornadas la respuesta del pelotazale sea otra bien distinta. Las canchas para el domingo se cotizan a 60 euros, por 35 lunes y martes y 40 el jueves, con la final que cierra la feria de La Blanca.