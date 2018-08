Altuna III: «Los milagros no existen»

Cinco días de descanso desde que cayó en la semifinal del Villa de Zarautz no bastaron para ver de nuevo al mejor Jokin Altuna. En realidad, nos había malacostumbrado. Cayó 11-22 con Martija ante Elezkano II y Zabaleta, muy superiores, en la primera semifinal del Torneo Aste Nagusia de Bilbao, por lo que los campeones de 2016 tendrán la oportunidad de recuperar su cetro en la final del sábado.

Altuna III no se escudó en el cansancio. «Ellos han sido superiores, tanto adelante como atrás. Bastante ha hecho Martija. La clave del partido ha sido Zabaleta. Ha pegado mucho y todos nos hemos movido al ritmo que marcaba él».

El amezketarra aportó nuevos argumentos a su análisis. «Con tanto dominio, si los contrarios no fallan diez pelotas es imposible ganarles. Cuando he intentado buscar a Danel, ha sacado la pelota hacia atrás y ha esperado la buena. Los milagros no existen. Cuando Zabaleta, Rezusta y Albisu tienen un día bueno y su delantero acierta, resulta muy difícil ganarles».

Los apostantes, en cambio, presuponían que no era un milagro la victoria de Altuna III y Martija, recientes vencedores en el Torneo de Labastida. De hecho, cantaron a su favor de salida, aunque con momios estrechos. El campeón manomanista ha demostrado capacidad de equilibrar este tipo de duelos, pero en otras circunstancias. Necesita estar entero físicamente y fresco para ayudar al compañero, descargarle de trabajo, crear ventajas en el peloteo y aprovecharlas. Ahora mismo, el trote del verano ha hecho mella en su organismo y le falta ese plus indispensable para hacer frente a este tipo de combinaciones.

«Ni cinco pelotas buenas»

De todas maneras, Jokin Altuna transmite un mensaje positivo sobre su condición física: «Me he encontrado mejor que en Zarautz. Sucede que no he tenido cinco pelotas buenas en todo el partido. Me encuentro bien para lo que resta de agosto. El viernes -mañana- jugaré en Elgoibar, en un frontón distinto, con otro tipo de material. Veremos si conseguimos el pase para la final del domingo. La semana próxima tengo otros dos compromisos, bonitos y difíciles, en Donostia». Irá con ganas, seguro.

El amezketarra recuerda situaciones similares, aunque por primera vez carga con el peso de la txapela. «El año pasado ya tuve días en los que estaba justo y otros mejores. Llevo mucho tiempo sin tregua: los tres campeonatos, el verano, muchos partidos de exigencia alta... Y eso se acusa».

Zabaleta obligó a Martija a desenvolverse tres cuartos de partido por detrás de la raya del siete. Marcó el compás de un partido desigual que no acabó de enganchar al público. Ni siquiera cuando Altuna III y su compañero, retrasados 3-8, devolvieron la igualdad al marcador en el 8-8. Un espejismo.

A esas alturas llevaban 313 pelotazos a buena. Una proyección al 22 elevaba el hipotétco número final por encima de los 800, una barbaridad en pleno verano y con semejante carga de partidos, al menos para varios de los protagonistas.

Sin opciones de remate, Altuna necesitaba defender a destajo, endurecer el peloteo y esperar el fallo de los rivales. Demasiadas premisas, sobre todo si se depende más de los demás que de uno mismo. Elezkano II y Zabaleta se fueron del 8-8 al 11-22.