Mikel Urrutikoetxea, nuevo ayudante del seleccionador de material, Martin Alustiza
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
Mikel Urrutikoetxea ejerce ya como ayudante del seleccionador de material, Martin Alustiza. Retirado el sábado, el de Zaratamo ha emprendido de inmediato una nueva ... etapa en la pelota. Tanto el martes como ayer han preparado juntos lotes para los frontones en los que se disputarán partidos del Campeonato del Cuatro y Medio. Han visto a ambos juntos en Eibar, Azkoitia, Alegia y Villabona, entre otras localidades. Los intendentes de las dos empresas quedan ahora completamente al margen de esta tarea.
La lógica generacional y de edad invita a pensar que a medio plazo Urrutikoetxea relevará a Alustiza, que en diciembre cumple 64 años.
