Mikel Urrutikoetxea saluda en la despedida del pasado sábado en el Frontón Bizkaia de Bilbao. Ivonne Iturgaiz
Pelota

Mikel Urrutikoetxea, nuevo ayudante del seleccionador de material, Martin Alustiza

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Mikel Urrutikoetxea ejerce ya como ayudante del seleccionador de material, Martin Alustiza. Retirado el sábado, el de Zaratamo ha emprendido de inmediato una nueva ... etapa en la pelota. Tanto el martes como ayer han preparado juntos lotes para los frontones en los que se disputarán partidos del Campeonato del Cuatro y Medio. Han visto a ambos juntos en Eibar, Azkoitia, Alegia y Villabona, entre otras localidades. Los intendentes de las dos empresas quedan ahora completamente al margen de esta tarea.

