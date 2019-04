Pelota Mikel Unanue: «Premio al trabajo de dos hormiguitas» Excampeón del Parejas DV Lunes, 8 abril 2019, 07:26

«Me ha gustado una final dura y con ritmo elevado. Me ha enganchado pese a no abundar los remates. Zabaleta ha dominado y le ha dado como un cohete, pero Rezusta no le ha dejado y ha llevado el peso del partido. Aguantar a una pareja tan pegadora como la que forman Irribarria y Zabaleta tiene mucho mérito. Los delanteros lo han tenido más complicado en la primera parte que en la segunda. Elezkano II ha dispuesto de poca pelota al principio y se le veía incómodo. Después, además de hacer el trabajo sucio, ha acertado en las jugadas. También ha creado incertidumbre en la defensa de los contrarios. Le ha costado a Irribarria ir en busca del remate. Ha usado la volea, pero le ha costado cruzar. Le salían muchas al centro. Pienso que debió emplear más el gancho. Esta txapela premia el trabajo de dos hormiguitas».