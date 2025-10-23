Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Promotores y remontistas, en la presentación de este jueves en Galarreta. Oriamendi
Pelota

MIkel Goñi, reclamo en Galarreta en el festival a favor de Palestina

Tendrá lugar el domingo 23 de noviembre e incluirá partidos de mano, cesta punta y remonte

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:07

La pelota también prestará su apoyo a los palestinos con la organización el domingo 23 de noviembre por la tarde (17.00 horas) de un festival en Galarreta que incluirá tres modalidades. La presencia de Mikel Goñi, con Iker Elizegi de zaguero frente a Xabier Apaolaza e Ibai Zabala, destaca en el cartel de mano. El partido de cesta punta enfrentará a las finalistas de la Liga de Naciones: Erika Mugartegi-Arai Lejardi y Elaia Gogenola-Maia Goikoetxea. El remonte pondrá frente a frente a Ansa II-Aiestaran VI y Goikoetxea V-Larañaga. Las entradas ya están a la venta a 10 euros en la web de Oriamendi.

