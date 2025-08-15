El material de la liguilla del Individual de remonte se sorteará antes de cada partido

Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 15 de agosto 2025, 07:03 Comenta Compartir

La empresa Oriamendi incorpora a partir de este sábado una novedad en los partidos de la liguilla del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte en Galarreta. Minutos antes de que Endika Barrenetxea y Aritz Juanenea salten a la cancha, se llevará a cabo un sorteo por el que uno de los dos podrá elegir al azar entre los cinco lotes de pelotas preparados por el intendente, Kike Elizalde. Por esta vía se persigue evitar suspicacias respecto a hipotéticos tratos de favor hacia algún pelotari.

Este método no se aplicó el pasado sábado para el Ansa-Azpiroz, pero funcionará en los cinco partidos que le restan a la liguilla. Compondrán cada lote tres pelotas del bolo número 3 y otras tres del bolo 5 con el fin de que haya variedad en el cestaño. Para la semifinal y la final se llevarán a cabo elecciones de material como en ediciones anteriores.

El Barrenetxea IV-Juanenea de este sábado a las 16.30 horas completa la primera jornada de la liguilla. El zaguero hernaniarra apunta que «me he encontrado bien en los últimos partidos de parejas. He subido un punto a nivel de fuerza y explosividad».

Quienes han ensayado con Juanenea las últimas semanas destacan su nivel de motivación. Ha perdido algo de peso con vistas a esta competición. Delantero en su día y zaguero en la actualidad, controla la disciplina.

