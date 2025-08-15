Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los cinco lotes de seis pelotas para la liguilla del Individual de remonte. Oriamendi 2010
Pelota

El material de la liguilla del Individual de remonte se sorteará antes de cada partido

La empresa Oriamendi pondrá en marcha esta fórmula este sábado para el Barrenetxea IV-Juanenea

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:03

La empresa Oriamendi incorpora a partir de este sábado una novedad en los partidos de la liguilla del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte en Galarreta. Minutos antes de que Endika Barrenetxea y Aritz Juanenea salten a la cancha, se llevará a cabo un sorteo por el que uno de los dos podrá elegir al azar entre los cinco lotes de pelotas preparados por el intendente, Kike Elizalde. Por esta vía se persigue evitar suspicacias respecto a hipotéticos tratos de favor hacia algún pelotari.

Este método no se aplicó el pasado sábado para el Ansa-Azpiroz, pero funcionará en los cinco partidos que le restan a la liguilla. Compondrán cada lote tres pelotas del bolo número 3 y otras tres del bolo 5 con el fin de que haya variedad en el cestaño. Para la semifinal y la final se llevarán a cabo elecciones de material como en ediciones anteriores.

El Barrenetxea IV-Juanenea de este sábado a las 16.30 horas completa la primera jornada de la liguilla. El zaguero hernaniarra apunta que «me he encontrado bien en los últimos partidos de parejas. He subido un punto a nivel de fuerza y explosividad».

Quienes han ensayado con Juanenea las últimas semanas destacan su nivel de motivación. Ha perdido algo de peso con vistas a esta competición. Delantero en su día y zaguero en la actualidad, controla la disciplina.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  6. 6

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  8. 8 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  9. 9 La queja de una vecina de San Sebastián por los turistas cada verano: «No cabe ni una mosca, vamos como sardinas en lata»
  10. 10

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El material de la liguilla del Individual de remonte se sorteará antes de cada partido

El material de la liguilla del Individual de remonte se sorteará antes de cada partido