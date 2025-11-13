Martxel Iztueta amplía y mejora su contrato hasta 2029

Baiko se ha garantizado el concurso de Martxel Iztueta hasta el otoño de 2029 gracias al acuerdo de ampliación y mejora del contrato alcanzado con ... el tolosarra de 21 años, que se convierte así en el zaguero de las dos grandes empresas con el vínculo deportivo de mayor duración. Es la apuesta de futuro de la promotora vizcaína.

El anterior contrato de Iztueta expiraba en 2027. Tras debutar el 11 de noviembre de 2022 con solo 18 años, en junio de 2024 prolongó su lazo con la empresa para tres temporadas, hasta 2027. Tras despuntar primero en el Masters CaixaBank de 2024 al lado de Jokin Altuna, confirmar su progresión en el Campeonato de Parejas de 2025 con Unai Laso de compañero y asentarse el pasado verano en la parte alta del escalafón de zagueros de Baiko al lado de Mariezkurrena II, Martxel Iztueta da otro impulso a su carrera. Tendrá todavía 25 años cuando termine su nuevo contrato.

«Han sido tres años muy bonitos y quiero continuar por ese camino», declara el tolosarra. Iztueta estrenará contrato el domingo en el Bizkaia de Bilbao, donde intervendrá en el telonero de la final del Cuatro y Medio. Será el zaguero de Laso frente a Elordi y Rezusta.