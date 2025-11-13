Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martxel Iztueta seguirá en las filas de Baiko hasta 2029 por lo menos. Íñigo Royo
Pelota

Martxel Iztueta amplía y mejora su contrato hasta 2029

Esta renovación confirma al zaguero tolosarra de 21 años como una de las apuestas de futuro de Baiko

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

Baiko se ha garantizado el concurso de Martxel Iztueta hasta el otoño de 2029 gracias al acuerdo de ampliación y mejora del contrato alcanzado con ... el tolosarra de 21 años, que se convierte así en el zaguero de las dos grandes empresas con el vínculo deportivo de mayor duración. Es la apuesta de futuro de la promotora vizcaína.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  2. 2 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  3. 3 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  4. 4 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  10. 10 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Martxel Iztueta amplía y mejora su contrato hasta 2029

Martxel Iztueta amplía y mejora su contrato hasta 2029