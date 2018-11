Pelota Martínez de Irujo: «Me gustaría que ganara Joseba, pero si lo hace Jokin también me alegraré por él» Juan Martínez de Irujo bromea con Joseba Ezkurdia. / MICHELENA Martínez de Irujo, expelotari Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia disputarán el domingo la final del Campeonato del Cuatro y Medio en el recinto multiusos de Pamplona ENRIQUE ECHAVARREN Viernes, 16 noviembre 2018, 07:37

Juan Martínez de Irujo sigue ligado a la pelota aunque ya no pueda vestirse de blanco. Una dolencia cardiaca obligó al de Ibero a colgar el gerriko en mayo de 2017. Asesoraba a Ezkurdia en los partidos individuales desde hace dos años, pero el domingo no podrá sentarse en la silla de botillero por decisión de las empresas.

- ¿Cómo le ve a Ezkurdia?

- Bien, tranquilo, disfrutando del momento que no es fácil. Es consciente de que tiene una cita importante el domingo y esos nervios todavía no han aparecido. Eso es bueno porque si le das muchas vueltas a la cabeza no descansas igual y estás peor.

- ¿Está crecido?

- No está crecido, está con confianza en sí mismo. Es otro pelotari. Sabe que puede ganar, pero también sabe que lo tiene muy difícil porque el rival que tiene enfrente se llama Jokin Altuna, un genio dentro y fuera de la cancha, y todos sabemos lo que juega. Joseba ha hecho un gran campeonato, ahora solo le falta ganar la txapela. Le veías entrenar y te preguntabas cómo no había llegado a más finales. Hacía todo lo necesario. Es verdad que los rivales también juegan y que tampoco ha tenido la suerte de cara hasta ahora, pero los que estábamos cerca suyo sabíamos que algún día llegaría y lo ha hecho. Cada pelotari tiene su proceso de maduración. Hay unos que tienen más dudas que otros. Joseba ha buscado ayuda externa con profesionales y le ha ido bien.

- ¿Es el mejor Ezkurdia que ha conocido?

- Sin duda. Está rápido y acaba los tantos. Tiene que ganar. Antes le costaba ganar un partido cuando se ponía 21 iguales, pero eso curte. Cuando vienen mal dadas es cuando más aprendes y mejoras. Está capacitado para ofrecer su mejor versión.

- Pero también es su primera final individual y los nervios puede que no le permitan desarrollar su juego como hasta ahora...

- Eso es una incógnita. También la del Parejas era su primera final y fue el mejor del partido aquel día. Se comportó como un veterano en la cancha y esta vez por qué no puede cuajar otro partidazo.

- ¿El mayor enemigo de Ezkurdia es el propio Ezkurdia?

- No, pero eso nunca se sabe. El mayor peligro que tiene Joseba es el que tiene enfrente.

- ¿Hubiera preferido a otro rival?

- Si llega a ganar Oinatz la otra semifinal hubiéramos preferido a Altuna o al revés.

- ¿Qué tiene Altuna?

- Siempre rinde, es muy regular. Para nada es el pelotari que de hace un mes cuando empezó la competición. Entonces tenía mucho miedo. Le vi desencanchado y falto de ritmo.

- Y además es ganador...

- Sí, es un pelotari que tiene una cabeza privilegiada. Nunca se da por vencido, es un luchador. Y con 22 años tiene la suerte de poseer ya las tablas de un veterano. Se crece en las grandes citas

- ¿Le recuerda a usted cuando empezó a ganar títulos?

- Jokin ha jugado muy bien todas las finales que ha disputado. En cambio, yo hice el indio en la primera. No sabía ni dónde estaba, no me enteré de la fiesta. Yo, dependía del día que tuviese. Hubo finales en las que estaba tranquilo y otras en las que me ponía muy nervioso.

- ¿Qué le parece el Navarra Arena?

- Es un frontón nuevo, exigente, rápido. El frontis es muy vivo, hay que tener cuidado a la hora de sacar porque depende de dónde pegue, la pelota pica un poco hacia abajo. Está recién pintado y hace extraños, pero me gusta porque es difícil para jugar. La pelota coge mucha velocidad y cuesta defender. Para atacar son buenos todos. Aquí, en el Navarra Arena quien controle el centro de la cancha tiene más ganado que en otros frontones como el Labrit, que es mucho más noble.

- ¿Se nota que es un frontón que no se usa habitualmente?

- Por la pared sí, la pelota salta un poco, pero el suelo está bien pulido. Hemos inaugurado frontones cuyo suelo era una carretera.

- ¿Le recuerda a alguno en el que haya jugado mientras estuvo en activo?

- Igual al Ogueta de Vitoria por la salida de frontis.

- ¿Será una final en la que el saque puede ser decisivo por las características del frontón?

- Como en todas, pero en la cancha habrá dos grandes restadores y seguro que sabrán solucionar ese problema.

- ¿Tiene el corazón dividido?

- Un poco sí, veo un partido abierto. Me gustaría que ganara Joseba, por la relación que tenemos, pero si lo hace Jokin también me alegraré por él porque es un gran chaval. Me seguía cuando era un crío.