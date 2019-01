Pelota Martija, diles que te suban el sueldo Martija golpea de derecha ayer en el Beotibar de Tolosa. / IÑIGO ROYO Acompañado por un gran Altuna III pueden con Irribarria y Zabaleta | Suman el cuarto punto a base de tesón en un partido precioso, el más largo y peloteado de lo que llevamos de campeonato de Parejas ENRIQUE ECHAVARREN TOLOSA. Lunes, 28 enero 2019, 09:50

Julen Martija llegó a Tolosa a las cuatro de la tarde. Aparcó el coche en el parking subterráneo junto al Beotibar y se puso los tacos en el vestuario. Sabía que le esperaba un partido muy complicado ante Iker Irribarria y José Javier Zabaleta, prácticamente a vida o muerte, junto a Jokin Altuna, pero lo que desconocía el zaguero de Etxeberri era que acabaría siendo el protagonista del mismo. Dio un auténtico tratado defensivo. Fue un muro infranqueable. Obligado a anclar las zapatillas tras el cuadro ocho, dada la potencia de los pelotazos de sus rivales, puso en el frontis pelotas increíbles. Con algunas no pudo, pero no importó.

Se creció ante el castigo, como hacen los toros encastados, y acabó haciendo el duelo inaugurando su casillero de aciertos con una escapada al ancho que se traducía en el 22-20, no sin polémica. En el momento del golpeo se le subió el gemelo de su pierna derecha -dos tantos antes ya le había dado un aviso- y cayó al suelo, chocando con Irribarria, que no pudo llegar a la pelota. Pidió vuelta el de Arama, pero el juez Mikel Arroyo no la concedió al entender que no hubiera sido capaz de llevarla a buena. Martija se retiró a vestuarios acalambrado, sin poder poner el pie en el suelo, pero con la alegría de haber ganado y, sobre todo, de haber cumplido con su trabajo. «No he visto la jugada. Cuando le he dado, la bola se me ha subido hasta arriba. Me he caído, no podía sostenerme en pie, y le he pegado a Irribarria. Estaba en el suelo, no sé si él podía haber llegado a devolver la pelota», se sinceraba Martija, que se ganó el cariño del público con una actuación soberbia, digna de mostrarse a los chavales en las escuelas de pelota.

El del Beotibar ha sido, sin duda alguna, el mejor partido de lo que llevamos de campeonato, además del más largo -85 minutos y 57 segundos- y más peloteado -se cruzaron a buena 756 pelotazos-. Precioso, jugado de poder a poder por los cuatro pelotaris. Todos merecieron el sobresaliente. Irribarria y Zabaleta por su insistencia y buen hacer sobre la cancha aunque al final no encontraran premio. Y también Altuna III, resignado al principio por el dominio absoluto de sus rivales, pero crecido y valiente después para acabar disfrutando de las mieles del triunfo. «Seguimos vivos y hasta que las matemáticas no digan lo contrario vamos a seguir luchando. Lo hemos dado todo. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos ganado. Sabemos que tenemos muy difícil entrar en la liguilla de semifinales. Aun así, lo intentaremos», declaraba el amezketarra.

«Parecía imposible, pero les hemos ganado los dos partidos de campeonato y eso no es casualidad» Jokin Altuna, Delantero de Aspe

«He estado todo el rato atrás y he aguantado bien, Jokin me ha ayudado entrando desde el cinco» Julen Martija, Zaguero de Aspe

Irribarria y Zabaleta, que ya habían perdido contra Altuna III y Martija (22-19) en la segunda jornada en el Astelena de Eibar- dejaron pasar la oportunidad allanar el camino a la siguiente fase. Sigue siendo su objetivo a falta de cuatro jornadas. Tal fue su exhibición de potencia desde el inicio que muy pocos pensaban que el triunfo iba a recaer en el bando contrario. Llegaron a ir ganando 3-5, 5-9 y 7-13. El zaguero de Etxarren era dueño y señor de la zaga. Pegó pelotazos soberbios con ambas manos. No solo al principio, sino durante todo el partido. Y a Irribarria no había quien le frenara. Para el 4-6 llevaba ya cinco remates, cifra que aumentó a nueve en el 7-12, a los que hay que añadir un saque.

En ese preciso momento apareció el campeón manomanista, que hasta entonces no había sido capaz de encontrar el hueco para hacer el tanto. Zabaleta cubría el ancho y el txoko. Irribarria no permitía concesiones, pero la magia superó a la fuerza. Altuna III fue el artífice de la remontada hasta el 13-13. Dio su mejor versión y se metió de nuevo en el partido. Podríamos escribir otra crónica con lo que pasó después, pero no queda otra. Martija, diles a tus jefes que te suban el sueldo...