PELOTA Jon Mariezkurrena empieza a derechas en el Labrit Mariezkurrena golpea de derecha ante Merino II. / J.C. CORDOVILLA El debutante causa buena impresión y contribuye a la victoria por 3-0 de Asegarce sobre Aspe en el primer Desafío del verano J.L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 15 julio 2018, 09:18

El equipo de Asegarce propinó un severo 3-0 al de Aspe en el primer Desafío del Vino de este verano, disputado en un Labrit de Pamplona que la noche del viernes vivió otro lleno para asistir, como principal reclamo, al debut de Jon Mariezkurrena como nuevo manista profesional. El de Berriozar, de 19 años, confirmó todo lo bueno que ha apuntado en los últimos meses: palanca gracias a su 1,95 de estatura, envergadura, golpe de derecha y futuro, mucho futuro.

El próximo domingo se cumplirá un año de la victoria de Mariezkurrena II como juvenil en el Memorial Zuloaga de Errenteria. En compañía de Telletxea, un delantero de Igantzi, pasó por encima de los oiar-tzuarras Oroitz Sein y Ekain Etxeberria: 22-8. Impresionó. Doce meses después, acompañó en su debut nada menos que a Aimar Olaizola para doblegar 22-16 a Elezkano II y Merino II. El larguirucho chaval dominó al zaguero riojano. Esa derecha tiene brillo.

«Hace un mes que Asegarce me ofreció fichar y es importante estar aquí, en el Labrit», apuntó un Mariezkurrena II abrumado por la victoria y por el apoyo que le brindaron sus seguidores. «Al principio estaba nervioso. Luego me he calmado con la ayuda de Aimar y me he ido metiendo en el partido».

No quiere despegar los pies del suelo: «Es solo el comienzo. Hay que ir poco a poco. Tengo mucho que aprender». Por ejemplo, con la zurda, más débil que su diestra.

Olaizola II le prestó una ayuda inestimable, similar a la que brindó hace tres semanas en el Beotibar de Tolosa a otro debutante, Aitor Aranguren. Asegarce tenía previsto como padrino a Bengoetxea VI, pero cambió de planes durante la semana por el propio desarrollo de la feria de San Fermín.

Dominador sobre David Merino, el debutante cobró el 5-3 gracias a un derechazo sin respuesta. Olaizola II le dejó la pelota servida en el tres. Firmó media docena de bonitos zambombazos. El de Goizueta, especialista en ocultar los defectos del compañero y hacer patentes sus virtudes, llevó las riendas del juego ante un Danel Elezkano por debajo del nivel exhibido la víspera en el Torneo San Fermín. Acusó cierto cansancio y suspendió ayer.

Seis faltas de saque de Retegi

Tampoco le rodó bien la noche a Aspe en los otros dos compromisos del Desafío. Cayó Julen Retegi en el primero, el del cuatro y medio, tras padecer un vía crucis con el saque. Cometió seis faltas. De hecho, los tres primeros tantos de Artola, ganador 20-22, llegaron de esa manera. El navarro tiró por la borda un 12-6.

También Darío dispuso de una amplia renta, 12-5, en el mano a mano contra Laso que cerró el programa. El navarro se fue directo al 12-21 y culminó con un 13-22.