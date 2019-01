Pelota No hay margen de error en el Labrit, prohibido fallar Ezkurdia se dispone a golpear la pelota de derecha en Amezketa ante Altuna III. / MICHELENA Altuna III-Martija y Elezkano-Galarza se juegan un punto de oro, quien pierda se quedará descolgado de la lucha por la liguilla de semifinales ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 12 enero 2019, 09:22

El Labrit de Pamplona acoge esta tarde un partido de vital importancia para Altuna III-Martija y Ezkurdia-Galarza en el Campeonato de Parejas. Ambos binomios cuentan con dos puntos en su casillero y una nueva derrota les dejaría bastante descolgados en la lucha por entrar en la liguilla de semifinales. El festival, que comienza a las 17.00 -ETB1 conecta con la bombonera a las 18.00-, incluye además un telonero y un partido de Promoción entre Darío y Ruiz contra Ugalde y Jaunarena, sustituto del lesionado Tolosa.

«La valoración de la primera vuelta no es positiva. No estamos en nuestro mejor momento y nos falta ganar un partido para recuperar la confianza. En el Labrit nos espera un partido de vida o muerte. Si ganamos nos permitiría coger la confianza que nos falta en el juego y, además, recuperamos opciones de hacer algo de cara a semifinales. Tengo muy claro lo que tengo que hacer, quitar pelota a Ezkurdia, que está atravesando un gran momento de juego, y aguantar a Ladis». Así se expresaba Julen Martija tras la elección de material del jueves.

El zaguero de Etxeberri es consciente de que no hay margen de error. El año pasado lograron entrar en la liguilla de semifinales, pero las cosas han cambiado de una edición a otra. Llevan cinco derrotas consecutivas y la moral está bajo mínimos. De ahí que tenga tanta importancia el punto que se pone en juego en el Labrit, en el inicio de la segunda vuelta de la liguilla de cuartos.

En el bando contrario, aunque ambas parejas pertenezcan a Aspe, Ezkurdia y Ladis Galarza se encuentran en la misma tesitura. Solo dos victorias y cinco derrotas, las tres últimas de forma consecutiva. «En la primera vuelta nos ha faltado algo más de suerte. Las escapadas o pelotazos raros siempre nos han perjudicado. En Barcelona no jugamos bien, pero en el resto de partidos hemos estado en la pelea, aunque sin fortuna», afirma Ladis Galarza.

El zaguero de Baraibar, titular en esta edición, desvela que «nosotros no miramos a la clasificación. Si te preocupas de esas cosas no terminas jugando bien. Tenemos que salir a hacer nuestro juego, dándole velocidad a la pelota. Altuna y Martija juegan muy bien. El que pierda lo tiene muy difícil para entrar en la liguilla de semifinales. Nosotros saldremos a aguantar el tirón».

No le falta razón, ya no vale lamentarse de lo que ha sucedido en el pasado. Ganar es el único método para conseguir el objetivo. El gran momento de forma de Ezkurdia supone una seria amenaza para un Altuna III que no acaba de encontrar la chispa en el campeonato.