La marcha de José Mari Barrenetxea deja en el aire el futuro del remonte en Galarreta

Problemas de salud empujan a José Mari Barrenetxea, máximo rector de la empresa de remonte Oriamendi 2010, a abandonar su cargo y el futuro de ... la especialidad en el frontón Galarreta corre serio peligro. Está en el alero. El empresario hernaniarra expuso la crudeza de la situación a su plantilla de pelotaris en una reunión mantenida ayer.

«Los médicos me han recomentado cuidarme más y eso incluye dejar de la lado responsabilidades, incluidas las de la empresa de remonte», señala José Mari Barrenetxea, involucrado en el remonte desde 1976, primero como pelotari y a partir de 2010 como empresario tras la creación de Oriamendi 2010, promotora que reabrió Galarreta y reanudó su actividad deportiva después que los anteriores rectores decidieran el cierre del recinto por falta de viabilidad. Una vez retirada la cabeza visible, la totalidad de la gestión quedará en manos de Xabier González, gerente de la promotora desde hace varias campañas.

«Me echo a un lado al final de este año y así se lo he comunicado a nuestros remontistas», precisa José Mari Barrenetxea. «Oriamendi ha hablado con las instituciones y ha apalabrado la llegada de unas ayudas económicas que garantizarían la supervivencia del remonte en Galarreta a lo largo de 2026. Una vez concretadas, no habrá problema para continuar adelante, aunque yo pase a ser un simple aficionado y espectador. Otros tomarán la responsabilidades que hasta ahora me correspondían. Ahora bien, Oriamendi no seguirá en 2027. Cesará la actividad al final de 2026».

Los veintidós remontistas tienen firmados en la actualidad contratos de un año que expiran el 31 de diciembre. Todos tienen la misma fecha. Si llegan las ayudas de Gobierno Vasco y Diputación que garanticen la continuidad del remonte en Galarreta, la propia Oriamendi renovará los vínculos para doce meses, tal y como ha llevado a cabo las últimas temporadas. Los contratos abarcan el año natural, desde el 1 de enero hasta el día de Nochevieja.

Será a partir del 1 de enero de 2027 cuando se abra un nuevo escenario, ya sin la presencia de Oriamendi como tractor del remonte. Ante la dificultad de que una empresa se haga con la explotación de una modalidad que atraviesa momentos difíciles por una afluencia baja de público a la mayoría de los festivales y un descenso considerable de los ingresos a través de las apuestas, fuentes consultadas apuntan como vía más factible la creación de una fundación o un ente con apoyo público que mantuviera por lo menos y tratara de impulsar en la medida de lo posible esta modalidad troncal de la pelota, más allá de la iniciativa individual de diversos agentes.

Además de los pelotaris, en la plantilla de Oriamendi figuran en la actualidad un intendente y preparador, Kike Elizalde –próximo a la jubilación ya que en marzo cumplirá 65 años– y cuatro empleados más.

Propietaria de Galarreta

Oriamendi es propietaria del frontón Galarreta, del edificio que lo alberga y de su amplio aparcamiento. La actividad remontista tiene como base este recinto, si bien la completa con salidas a otras localidades, principalmente guipuzcoanas.

Durante 2025 se van a programar en Galarreta 47 festivales, la mayoría de tres partidos, con el Individual, el Campeonato de Parejas, el Sagardoaren txapelketa y el Masters como puntos álgidos e hilos conductores del calendario. Forma parte asimismo de la oferta remontista la gira Herriz herri por frontones cortos, que ha incluido incursiones en Navarra y Bizkaia. Han sido una veintena de funciones.

La segunda quincena de julio tuvo lugar en el Aritzbatalde de Zarautz otro torneo con buena respuesta de los pelotazales. Y está pendiente la disputa de una competición de parejas en el Izarraitz de Azpeitia, a disputar el último domingo de noviembre y el primero de diciembre con la participación de varios remontistas de la comarca.