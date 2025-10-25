Y de postre, el gancho de Oihan Etxeberria

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Campeón promesa en la pasada edición, Oihan Etxeberria (Oiartzun, 2006) ha estrenado de manera inmejorable su paso a la categoría superior. Una actuación plena de personalidad, poderío, capacidad rematadora y sentido correcto del juego le condujo anoche en Soraluze a la victoria y a los cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV. De postre puso además sobre la mesa el formidable gancho que cerró el festival. Desde el tres, ajustado a la chapa e inalcanzable para Oier Hormaetxe (Lezama, 2002), superado por la pujanza del joven opositor.

Etxeberria dispuso de la ayuda del repescado Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003) para batir 22-13 a Hormaetxe y un buen Intza Garaño en una eliminatoria más apurada de lo que refleja el marcador final. Los perdedores habían limado la desventaja de cinco tantos del 12-7 para aproximarse 14-12. Cruzaron a continuación 42 pelotazos a buena y Hormaetxe estrelló en la chapa el 43º. Además, Oihan Etxeberria se dio en ese tanto un mal golpe al dar a la pelota con la muñeca. Los gestos de dolor le delataban.

Nadie podía presagiar en ese momento que dos tantos seguidos del oiartzuarra iniciarían una tacada de siete hasta el 21-12. Firme Lazkoz en tareas defensivas, su delantero marcó la diferencia de principio a fin. La volea, poderosa, le funciona y maneja cada vez mejor el gancho. Evoluciona. Buena señal.

O. Etxeberria - X. Lazkoz 22 - 13 Hormaetxe - Garaño Tiempo de juego: 46 minutos y 22 segundos.

Pelotazos a buena: 357

Tantos de saque: Etxeberria, 5. Hormaetxe, 1.

Faltas de saque: Etxeberria, 0. Hormaetxe, 0.

Tantos de juego: Etxeberria, 11. Lazkoz, 0. Hormaetxe, 2. Garaño, 3.

Tantos perdidos: Etxeberria, 2. Lazkoz, 5. Hormaetxe, 5. Garaño, 1.

Marcador: 2-0, 2-2, 5-2, 5-4, 7-4, 7-5, 11-5, 11-7, 12-7, 12-10, 14-10, 14-12, 21-12, 21-13 y 22-13.

Incidencias: Eneko Beistegi, director de la oficina de Bankoa ABANCA de Bergara, representó a la firma patrocinadora y lanzó al aire la chapa en los dos partidos.

Aldaz y Telletxea, adelante

Olaitz-Artetxe 15 - 22 Aldaz-Telletxea Tiempo de juego: 45 minutos y 28 segundos.

Pelotazos a buena: 499.

Tantos de saque: Olaiz, 2. Aldaz, 1.

Faltas de saque: Olaiz, 0. Aldaz, 0.

Tantos en juego Olaiz, 6. Artetxe, 1. Aldaz, 11. Telletxea, 0.

Tantos perdidos: Olaiz, 5. Artetxe, 5. Aldaz, 3. Telletxea, 2.

Marcador: 0-3, 2-3, 2-10, 3-10, 3-11, 4-11, 4-12, 5-12, 5-13, 11-13, 11-17, 14-17, 14-20, 15-20 y 15-22.

Incidencias: el festival congregó a cerca de 130 pelotazales en el frontón de Soraluze. Aldaz recibió el pelotazo involuntario de un compañero durante el calentamiento, sin consecuencias afortunadamente.

Peor suerte corrió, y bastante peor que su compañero de club jugó, el otro oiartzuarra del cartel, Manex Olaiz (2007). En compañía de Jokin Artetxe (Azpeitia, 2008) cayó 15-22 ante Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008). Aunque los derrotados pegaron el doble, la pareja navarra, a la que no cabe pedir más, les maniató.

Aldaz explotó las lagunas defensivas de Olaiz, a quien desesperó a base de buscarle. Tras un mal comienzo, mejoró Artetxe. Su zurda llama la atención por elegancia y pegada. Ahora bien, necesita pulir cosas. Bien Telletxea.