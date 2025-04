Pelota | Campeonato de Parejas: Peña II y Albisu, a la final tras ganar 14-22

La buena sintonía ayuda. Entre amigos, en el lugar de trabajo, en la calle y, cómo no, también en la pelota. Es una de las ... claves de los Jon Ander. Con el paso de las jornadas, de los fines de semana y de los ensayos compartidos, han pasado de sumar a multiplicar y ayer en el Bizkaia de Bilbao encontraron la recompensa al trabajo común y a la calidad que atesoran.

Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu serán los oponentes de Danel Elezkano y José Javier Zabaleta en la final del Campeonato de Parejas del domingo en el Bizkaia de Bilbao gracias a su incontestable victoria por 14-22 ayer en ese mismo frontón ante Altuna III y Mariezkurrena, que figuraban por delante de ellos en los pronósticos el día de la presentación, un ya lejano 30 de diciembre. Como Olaizola II-Rezusta, como Jaka-Martija... Sin embargo, han sabido compenetrarse, han encontrado el estilo de juego idóneo para sus aptitudes y han creído en sus posibilidades.

Albisu llega a su segunda final y tendrá ocho años después la oportunidad de acabar por fin una, algo que le hurtó la rotura del tendón de Aquiles de su compañero Pablo Berasaluze. Ahora bien, aunque el objetivo principal está cumplido, el ataundarra no se conforma con saltar a la cancha. «Una vez que estás en ella, quieres ganarla», afirma con ambición sin perder una pizca de la humildad que le distingue.

Altuna III-Mariezkurrena II 14 - 22 Peña II-Albisu Tiempo de juego: 50 minutos y 24 segundos.

Pelotazos a buena: Solo hubo cinco tantos de veinte o más pelotazos.

Tantos de saque: Altuna III, 1. Peña II, 2.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Peña II, 1.

Tantos en juego: Altuna III, 8. Mariezkurrena II, 0. Peña II, 7. Albisu, 4.

Tantos perdidos: Altuna III, 3. Mariezkurrena II, 6. Peña II, 3. Albisu, 1.

Marcador: 1-0, 1-1, 2-1, 2-4, 4-4, 4-8, 5-8, 5-14, 6-14, 6-15, 7-15, 7-18, 11-18, 11-19, 12-19, 12-20, 14-20 y 14-22.

Momios de salida: a la par con tendencia por Peña II y Albisu. 90 a 100 por abajo. Jugaron sin corredores de apuestas.

Telonero: la victoria de Urrutikoetxea y Aranguren por 22-18 ante Agirre y Ander Imaz se hizo eterna. Los ganadores se adelantaron 16-8 y aguantaron.

Incidencias: función a puerta cerrada en el Bizkaia de Bilbao.

El Albisu más regular y consistente de su carrera como pelotari firmó ayer otro capítulo sin salirse del guion, dominador y con un solo error, la pelota de derecha que se le cayó abajo en el 5-8. En realidad, solo Zabaleta le ha enseñado con claridad la espalda, y en una sola de sus diecisiete comparecencias a lo largo del torneo. Ha demostrado que desayuna, almuerza y cena en la mesa de los titanes.

Los dos mejores, en la final

Los dos pelotaris capaces de marcar una diferencia nítida en el presente Campeonato de Parejas, Zabaleta y Albisu, estarán en la final y pugnarán por las txapelas de este año con la ayuda de dos delanteros que han entendido su papel, cada uno en su estilo. Más rematador Elezkano, más pegador Peña, quien hace del saque una de sus principales armas.

No le arrugó la falta cometida en el tanto inicial del decisivo choque. No le encogió ni el brazo ni ese carácter valiente tan reclamado por su zaguero y que no le ha abandonado en ningún momento. El debutante reaccionó con madurez.

Peña II desplaza bien la pelota de zurda, ha mejorado en defensa, ayuda a su compañero -entró nueve veces de aire para restar saques de Altuna III-, colabora en la tarea de acosar al zaguero rival y aporta suficiente remate, incluso en momentos delicados. Sin entrometerse ni discutir el papel principal de Albisu, le desahoga cuando es menester.

Si Peña II y Albisu han ido hacia arriba con el paso de las jornadas, la tendencia de Altuna III y Mariezkurrena II ha sido justo la inversa cuando su condición de pareja casi inédita invitaba a pensar que el rodaje podía jugar a su favor. Les ha sucedido lo contrario. Ganaron ocho de sus diez primeros partidos y han perdido cinco de los ocho últimos. Jon Mariezkurrena, afectado posiblemente por una merma de confianza derivada del estado de su mano derecha, no ha sido en esta recta final el mismo de la primera vuelta. Y Jokin Altuna no ha encontrado ese punto de inspiración, chispa y magia que le distingue en sus mejores días.

«Empezamos muy alto y hemos bajado», reconoce Altuna III. «Hay que estar muy bien para hacer frente a esta pareja. Lo estuvimos las dos veces anteriores que jugamos contra ellos. Hoy, no».

Clasificación 1) Elezkano II-Zabaleta: 2 p.

2) Peña II-Albisu: 2 p.

3) Altuna III-Mariezkurrena II: 1 p.

4) Ezkurdia-Galarza: 1 p.

El amezketarra apuntó a un error propio. «Jon estaba bien al principio, pero no le he ayudado como debía. No he hecho daño. Entraba de aire con la zurda y Albisu venía en carrera desde atrás para ponerla lejos de derecha». Sucedió a menudo. Peña II y el ataundarra lo tenían estudiado.