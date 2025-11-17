Once tantos entre todos los perdedores

Pocas veces entre los derrotados de un festival de tres partidos habrán sumado una cifra tan baja de tantos: once. Sucedió en el Gurutzeaga ... de Zestoa con ocasión de la segunda jornada de cuartos de final del Torneo Bankoa ABANCA-DV, dolorosa para los perdedores.

Empezó con un 22-3 inapelable de Enara Gaminde (Laukiz, 2007) sobre Maddi Barrokal (Bergara, 2005), llamada para solventar la baja de la local Naroa Agirre en el choque del cuatro y medio. A continuación no les rodaron mejor las cosas en promesas a Pablo Aldaz (Auza, 2008) y Xuban Telletxea (Leitza, 2008), víctimas del mismo resultado ante Igor Nazabal (Betelu, 2008) y Jon Patxi Okiñena (Etxaleku, 2007). Tampoco varió la tendencia de la mañana en la eliminatoria sénior, ganada por Eñaut Lizeaga (Astigarraga, 2004) y Aingeru Bernaola (Mañaria, 2004) con un contundente 22-5 a Oier Hormaetxea (Lezama, 2002), sustituto de Oihan Etxeberria –presente como Agirre en el Mundial de frontball–, y Xhoe Lazkoz (Urtasun, 2003).

No llegó a veinte minutos el encuentro individual. Se quedó en casi 26 el primero de parejas y rebasó por uno la media hora el tercero. Los pelotazales desfilaban hacia el exterior del Gurutzeaga a las dos horas del primer pelotazo oficial. Los cabezas de serie demostraron el porqué de esa consideración.

Les quedará a Hormaetxe y Lazkoz el consuelo de llevar a 301 pelotazos el 22-5. Trabajaron cada tanto, pero el esfuerzo resultó insuficiente. Espectacular, indómito, el menor de los hermanos Lizeaga –decir pequeño es faltar a la verdad porque mide 1,93 de estatura– impuso un ritmo frenético, imposible para el zaguero rival.

Gana un cuadro desde el saque, varía sus alturas e intercambia direcciones. Logró el 18-2 de uno al ancho. Fabrica ventajas y esta vez aprovechó las oportunidades de remate: tres ganchos, dos paradas al txoko, voleas, cortadas... Todo a mil por hora.

Bernaola, de cara todo el rato, cubrió cancha y confirmó la solvencia de su defensa de aire, tanto de volea como de gancho. Si no sucede algo extraño, en semifinales encontrarán mayores dificultades ante Cestau y Cuairan el sábado 6 de diciembre en el Atano III.

Llama la atención Eñaut Lizeaga. También Igor Nazabal, autor de una actuación individual esperanzadora en promesas. Entre ganchos bien ejecturados, dejadas y cortadas, se adornó con el saque en dos paredes del 9-1. Perfecto.

El duelo se les torció a Aldaz y Telletxea desde el primer pelotazo. Fue a sacar el delantero de Auza, resbaló, cayó al suelo y cometió falta. El accidente no auguraba nada positivo. Y así fue.

Okiñena, cómodo, encontró a menudo la zurda de Telletxea, que flaqueó por ese costado. También Nazabal insistió a la misma zona.

El partido del cuatro y medio que abrió el cartel reflejó la diferencia actual entre Gaminde y Barrokal, a la que le faltó potencia para contrarrestar la velocidad de los saques –once tantos directos– y los derechazos de la rival. Los dos tantos más largos de los 25 disputados se resolvieron en tan solo ocho pelotazos. No existieron intercambios como tal.

Gaminde, campeona hace dos ediciones, se perfila como una de las grandes favoritas.

El sábado, en Eibar

El torneo se desplaza el próximo fin de semana al Astelena de Eibar con un programa modificado respecto al planteado en un principio debido a la coincidencia con la Liga de Naciones de Bilbao. Lo compondrán dos eliminatorias de promesas (Izagirre-Moto contra Markel Salaberria-Figueroa y Ramirez-Aitor Etxebarria contra Egurrola-Ormaetxea) y una de categoría sénior (Beñat Apezetxea-Elorz frente a Ibarluzea-Asier Balerdi).