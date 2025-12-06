Murua versus Nazabal, ¿duelo a diez años vista?

Joseba Lezeta San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:48 Comenta Compartir

El Torneo Bankoa ABANCA-DV resuelve este sábado por la tarde a partir de las 16.00 horas en el Atano III de Donostia una primera jornada de semifinales repleta de estímulos para el pelotazale, compuesta por tres partidos de sumo interés y basada en la presencia de pelotaris de futuro.

Llama la atención sobre todo la eliminatoria de promesas, punto central del menú. Considerado por algunos la final anticipada de la categoría, Harkaitz Murua (Altzo, 2007) y Julen Salaberria (Goizueta, 2008) se topan con Igor Nazabal (Betelu, 2008) y Jon Patxi Okiñena (Etxaleku, 2007). Un pelotazale comentaba hace un par de semanas que «el Murua-Nazabal apunta a ser el Altuna-Laso del futuro». Afirmación atrevida porque nadie sabe a diez años vista dónde estarán uno y otro. Intervienen tantos factores en la evolución de los pelotaris que su evolución es un enigma.

Clase poseen uno y otro. Juegan con naturalidad y progresan. Vienen de causar destrozos en cuartos de final, uno en Idiazabal gracias al saque y otro en Zestoa merced a una actuación convincente. Existe el incentivo añadido de que Aspe ha depositado parte de sus esperanzas de relevo en Murua, a quien Altuna III sigue de cerca, mientras que Baiko puso sus ojos en Nazabal hace ya un tiempo.

Pero no juegan solos. El zaguero de los gemelos Salaberria deberá demostrar un punto de solidez para que Murua pueda desplegar su chispa y su variada capacidad rematadora. Otro tanto se espera de un Okiñena un año mayor y más baqueteado.

Lizeaga-Cestau, en mayores

Murua se clasificó el jueves para la final del cuatro y medio de Zaldibar, donde se encontrará con otro de los protagonistas del festival de hoy, Joanes Cestau (Aduna, 2006), quien en compañía de Javi Cuairan (Cortes, 2001) buscará la sorpresa frente a la pareja de quilates formada por Eñaut Lizeaga (Astigarraga, 2004) y Aingeru Bernaola (Mañaria, 2004), compañeros de selección con Euskadi en la Liga de Naciones.

Cestau ha evolucionado en los dos últimos años para convertirse en alternativa. Ha participado tanto en entrenamientos de Aspe como de Baiko. Aunque no tiene relación contractual con ninguna, atrae la atención de ambas. El poderío de Lizeaga, delantero espectacular, le exigirá ofrecer lo mejor de sí mismo.

Abre la tarde en el Atano III el partido del cuatro y medio entre Aizane Ibarrola (Pamplona, 2008) y Laia Salsamendi (Etxauri, 2006), campeona del mundo de frontball, subcampeona en la Liga de Naciones y favorita.